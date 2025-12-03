Hindustan Hindi News
सीवान में मुखिया की बीच सड़क हत्या, बदमाशों ने कनपटी पर पिस्टल सटाकर गोली मारी

संक्षेप:

सीवान जिले के रघुनाथपुर में मुखिया राधा साह की बदमाशों ने बीच सड़क गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक पर बैठे मुखिया को बदमाशों ने कनपट्टी पर पिस्टल सटाकर फायर किया।

Wed, 3 Dec 2025 08:41 PMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, रघुनाथपुर (सीवान)
बिहार के सीवान जिले में बुधवार शाम को एक पंचायत मुखिया की बीच सड़क गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के फुलारिया मोड़ के पास शाम करीब 6 बजे हुई। मुखिया राधा साह एक महिला के अंतिम संस्कार में शामिल होकर साथियों के साथ बाइक पर लौट रहे थे। तभी बदमाशों ने कनपटी पर पिस्टल सटाकर उन्हें गोली मार दी। इस हत्याकांड के बाद रघुनाथपुर में आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया।

बताया गया है कि मुखिया राधा साह बुधवार को अपने पंचायत की ही एक महिला के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सरयू नदी के नरहन घाट पर गए थे। मुखिया जिस बाइक से लौट रहे थे, उस पर दो सहयोगी भी सवार थे। उस बाइक पर मुखिया के सहयोगी आगे-पीछे बैठे थे और वे बीच में थे।

बताया जा रहा है कि मुखिया को गोली कनपटी पर पिस्टल सटाकर मारी गई। गोली मारने वाले बुलेट बाइक से आए थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सफेद कपड़ा पहने अपराधी गमछा से मुंह ढंके हुए थे। इस घटना में मुखिया के दोनों सहयोगी बच गए हैं। अपराधियों ने मुखिया को ही टारगेट कर गोली मारी।

घटना के बाद आनन-फानन में मुखिया को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रघुनाथपुर लाया गया, जहां जांच के बाद चिकित्सकों में मृत घोषित कर दिया। इस घटना के विरोध में लोगों ने रघुनाथपुर बाजार पर गुठनी- मांझी पथ पर शव को रखकर हंगामा करना शुरू कर दिया।

सीवान के एसपी विक्रम सिहाग का कहना है कि बाइक पर सवार अपराधियों के गोली मारने की सूचना मिली है। पुलिस चारों ओर से घेराबंदी कर हमलावरों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है।

