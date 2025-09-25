समस्तीपुर में मुखिया की गोली मारकर हत्या, मर्डर केस में आरोपी था मनोरंजन गिरी
समस्तीपुर जिले के उजियारपुर में करिहरा पंचायत के मुखिया मनोरंजन गिरी की गुरुवार को बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है, हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। मुखिया एक मर्डर केस में आरोपी था।
बिहार के समस्तीपुर जिले के उजियारपुर में गुरुवार रात को एक मुखिया की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान करिहरा पंचायत के मुखिया मनोरंजन गिरी के रूप में हुई है। वह बिक्रम गिरी मर्डर केस में आरोपी था। इस वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मुखिया का शव सातनपुर मस्जिद के पास पानी की टंकी के बगल में पाया गया। पुलिस जांच में जुट गई है।
यह वारदात गुरुवार देर शाम लगभग सवा 8 बजे की बताई जा रही है। सूचना मिलने पर दलसिंहसराय के एसडीपीओ विवेक कुमार शर्मा, उजियारपुर थानाध्यक्ष अजित कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। घटना स्थल से पुलिस ने 4 खोखे बरामद किए हैं। साथ ही घटना स्थल के पास एक लावारिस हेलमेट मिला है।
एसडीपीओ ने कहा कि मृतक का शरीर औंधे मुंह पड़ा हुआ रहने के चलते कितनी गोलियां लगी हैं यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। स्थानीय लोगों की मानें तो घटना स्थल के समीप से एक बाइक भी मिली है। उसकी जांच पुलिस कर रही है।
बता दें कि बीते 21 अगस्त को हुए करिहारा पंचायत के ही माधोडीह निवासी बिक्रम गिरी हत्याकांड में मुखिया मनोरंजन गिरी नामजद आरोपी था। इसके अलावा सातनपुर निवासी इम्तियाज ने भी मुखिया पर उनकी हत्या कर देने का आरोप लगाते हुए उजियारपुर थाने में केस दर्ज करवाया था।
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि मुखिया पानी की टंकी के पास कैसे पहंचा। पुलिस हत्या की वजह और आरोपियों की खोजबीन में जुट गई है। कितने लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया यह भी फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है।