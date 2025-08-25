मुखिया की बहू की गला दबा हत्या, ससुराल वाले फरार; मायके वाले बोले- फोर व्हीलर नहीं दिया तो मार डाला
लड़की परिजनों ने बताया कि उसकी पुत्री की शादी दो वर्ष पूर्व मुखिया शैल देवी के पुत्र अमित शाही से हुई थी। शादी के बाद से ही मुखिया सहित उनके पुत्र व पुत्रियों द्वारा चार चक्का गाड़ी की मांग दहेज में की जाने लगी।
बिहार के पश्चिम चंपारण में एक विवाहिता की दहेज के लिए हत्या कर दी गयी। जिले के चौतरवा थाना क्षेत्र के अहिरवलिया गांव में लगुनाहा चौतरवा की मुखिया शैल देवी की छोटी बहू की हत्या गला दबा कर ससुराल वालों ने कर दी। घटना रविवार रात की बताई जा रही है। हत्या के बाद मुखिया समेत ससुराल के लोग फरार हो गये हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सोमवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए बगहा अनुमंडल अस्पताल भेज दिया।
मायके के परिजनों ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंचे लड़की परिजनों ने बताया कि उसकी पुत्री की शादी दो वर्ष पूर्व मुखिया शैल देवी के पुत्र अमित शाही से हुई थी। शादी के बाद से ही मुखिया सहित उनके पुत्र व पुत्रियों द्वारा चार चक्का गाड़ी की मांग दहेज में की जाने लगी। दहेज में गाड़ी नही मिलने से आक्रोशित मुखिया सहित उनके परिजनों द्वारा गला दबाकर हत्या कर दी गई है। चौतरवा थाना की पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
घटना के बाद से आरोपी मुखिया और उनके परिवार के सभी लोग फरार हैं। मायके वालों के बयान पर केस दर्ज किया जा रहा है। पुलिस सभी आरोपियों को पकड़ेगी। गांव से भी लोगों से बात करके सच्चाई का पता लगाया जाएगा। इस कांड से मृतका के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।