बिहार में नाबालिग लड़की से गैंगरेप के बाद थाने से कुछ ही दूर पर पंचायती, वीडियो वायरल होने पर मुखिया-सरपंच अरेस्ट

पंचायती में लोग लड़की से बार-बार यह कहलवाना चाह रहे थे कि उसे घर से दूसरे लोग अपह्रत कर ले गए। पंचायती में शामिल एक व्यक्ति लड़की की मां से कह रहा है कि सुनतारू हो इ लइका पी के आवत रहले सन त टॉर्च के रोशनी देखले सन। ओकरा बाद एकरा (पीड़िता) के पकड़ के पीटले सन।

बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में श्रीनगर थाना क्षेत्र में एक गांव की नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में शनिवार को महिला थाने की पुलिस ने उत्तरी पटजिरवा के मुखिया पति चुन्नी खान व सरपंच पति नेयाज अहमद को गिरफ्तार कर लिया। दोनों संग अन्य दुष्कर्म के मामले की पंचायती कर रहे थे। वे मामले की लीपापोती का प्रयास कर रहे थे।

इसका वीडिया सामने आने पर महिला थाने की पुलिस ने यह कार्रवाई की है। महिला थानाध्यक्ष श्यामली कमल ने चुन्नी खान व नेयाज अहमद गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि इस घटना में फरार चल रहे आजुरूद्दीन अंसारी (22) तथा जाहिद खान (22) की गिरफ्तारी के लिए महिला थाना की पुलिस तकनीकी शाखा के साथ मिलकर काम कर रही है। चुन्नी खान व नेयाज अहमद की गिरफ्तारी उनके आवास से की गयी है।

इधर, पांच सौ मीटर पर दुष्कर्म के मामले में लगातार कई दिनों तक पंचायती कर दबाने की भनक तक बैरिया थाने को नहीं लगी। इससे उसकी कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। बात दें कि बीते दो सितंबर को श्रीनगर थाने के एक गांव में चार युवकों ने नाबालिग लड़की को उसके घर से अपह्रत कर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था।

श्रीनगर थाने से पांच सौ मीटर पर हो रही थी पंचायती सामूहिक दुष्कर्म की घटना में महिला थाने की पुलिस ने जानकारी मिलते ही कार्रवाई की। एफआईआर दर्ज कर घटना में शामिल मुखिया पुत्र शेख केयाजन व दिलशाद खान को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में श्रीनगर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे है। घटनास्थल थाने से पांच सौ मीटर की दूरी पर है।

जहां से लड़की को उसके घर से उठाकर अपराधी ले गए। उसके बाद स्थानीय मुखिया व सरपंच ने मामले को दबाने के लिए पंचायती भी की। इसका वीडियो वायरल है। जिसकी पुष्टि हिन्दुस्तान नहीं करता है। इसमें एक व्यक्ति कह रहा है कि हम एही जा से इ चारू के चालान करवाएम, हम तोहरा कहला पर उठवा के मंगवइले बानी। लोग लड़की से चारों लड़कों को बचाकर दूसरे का नाम कहलवाना चाहते थे।