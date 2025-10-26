BJP में समा रहा सहनी का कुनबा! राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने भी VIP छोड़ी, बोले- डिप्टी CM का सपना पूरा नहीं होगा
संक्षेप: बिहार चुनाव से पहले मुकेश सहनी को फिर झटका लगा है। प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत सहनी के बाद अब पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बद्री पूर्वे ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। दरभंगा में बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले वीआईपी चीफ मुकेश सहनी को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बद्री पूर्वे ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। रविवार को दरभंगा में भाजपा के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान 50 से ज्यादा लोग भाजपा में शामिल हुए। जिसमें वीआईपी और राजद के स्थानीय नेता शामिल रहे। बीजेपी में शामिल हुए वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बद्री पूर्वे टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे थे। एक हफ्ते पहले ही उन्होने वीआईपी से इस्तीफा दे दिया था।
भाजपा की सदस्यता लेने के बाद उन्होने वीआईपी चीफ मुकेश सहनी पर भी हमला बोला। पूर्वे ने कहा कि उन्हें टिकट नहीं दिया, वे पहले भी कह सकते थे, कि आप चुनाव मत लड़िए, पहले लोकसभा चुनाव लड़ाने की बात कही थी। उनकी बातों में दम नहीं है। पार्टी का कोई सिद्धांत नहीं है। इन्हीं कारणों ने मैंने पार्टी छोड़ दी। वहीं सहनी को महागठबंधन का डिप्टी सीएम फेस बनाए जाने के सवाल पर उन्होने कहा कि पहले पार्टी का कोई विधायक तो जीते, पहले सीएम तो बने, तब ये डिप्टी सीएम बन पाएंगे। वे सिर्फ सपना देख रहे हैं।
वहीं इससे पहले पटना में बिहार विकासशील इंसान पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत सहनी, मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष महावीर सहनी ने भाजपा की सदस्यता ली थी। शनिवार को उनके साथ बड़ी संख्या में वीआईपी के कार्यकर्ता भी भाजपा में शामिल हुए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल ने इन सबको भाजपा की सदस्यता दिलाई और पार्टी में उनका स्वागत किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और बिहार के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता मौजूद थे।