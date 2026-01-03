Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsMukesh Singh of Begusarai becomes DGP of Ladakh Happy atmosphere in ancestral village
बेगूसराय के मुकेश सिंह बने लद्दाख के डीजीपी; पुश्तैनी गांव में खुशी का माहौल, लोग बोले- गौरव का क्षण

बेगूसराय के मुकेश सिंह बने लद्दाख के डीजीपी; पुश्तैनी गांव में खुशी का माहौल, लोग बोले- गौरव का क्षण

संक्षेप:

बेगूसराय के मंझौल गांव निवासी मुकेश सिंह को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का नया DGP बनाया गया है। जिसके बाद पुश्तैनी गांव में खुशी का माहौल है। उन्होने 1996 में आईपीएस के लिए परीक्षा उत्तीर्ण की। उनका गृह कैडर जम्मू कश्मीर है।

Jan 03, 2026 10:50 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मुकेश सिंह को पुलिस महानिदेशक लद्दाख नियुक्त किया है। जो बिहार के बेगूसराय जिले के रहने वाले हैं। इस खबर से उनके पुश्तैनी गांव मंझौल में खुशी का माहौल है। उनके चाचा अधिवक्ता अजय कुमार ने बताया कि उनके पिता स्व. उपेंद्र प्रसाद सिंह बोकारो स्टील प्लांट में इंजीनियर थे। मुकेश बचपन से ही पढ़ने में काफी प्रतिभाशाली थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बोकारो में ही हुई थी। केजी से लेकर दशम तक की पढ़ाई सेंट जेवियर स्कूल से हुई थी।

वहीं इंटरमीडिएट की पढ़ाई आरके पुरम दिल्ली तथा आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हुई थी। दो वर्ष बोकारो सेल में कार्य करने के बाद 1996 में आईपीएस के लिए परीक्षा उत्तीर्ण की। उनका गृह कैडर जम्मू कश्मीर है। डीजीपी बनने के पूर्व वे आइटीबीपी में अपर महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे। सेवा के क्रम में उन्हें दो बार राष्ट्रपति के द्वारा वीरता का पुरस्कार भी मिल चुका है। उन्हें बहुत सारे क्षेत्र में काम करने का अवसर मिला।

मुकेश सिंह जम्मू श्रीनगर समेत तमाम सेक्टर में डीआईजी और एडीजीपी के पद पर रहे। इन्होंने आईटीबीपी में आईजी और एडीजीपी का पदभार भी ग्रहण किया और विभिन्न जगह इनकी पोस्टिंग हुई। मुकेश सिंह वर्तमान में दिल्ली स्थित आईटीबीपी हेडक्वार्टर में एडीजीपी के पद पर कार्यरत थे। जहां से प्रोन्नत कर इन्हें केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख का डीजीपी बनाया गया है। मुकेश सिंह की पहली पोस्टिंग पूंछ जिले के मेंढर एएसपी के तौर पर हुई थी। वे जम्मू-कश्मीर के रियासी, पुलवामा, जम्मू आदि जिलों में बतौर एसपी नियुक्त रहे।