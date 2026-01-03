बेगूसराय के मुकेश सिंह बने लद्दाख के डीजीपी; पुश्तैनी गांव में खुशी का माहौल, लोग बोले- गौरव का क्षण

संक्षेप: बेगूसराय के मंझौल गांव निवासी मुकेश सिंह को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का नया DGP बनाया गया है। जिसके बाद पुश्तैनी गांव में खुशी का माहौल है। उन्होने 1996 में आईपीएस के लिए परीक्षा उत्तीर्ण की। उनका गृह कैडर जम्मू कश्मीर है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मुकेश सिंह को पुलिस महानिदेशक लद्दाख नियुक्त किया है। जो बिहार के बेगूसराय जिले के रहने वाले हैं। इस खबर से उनके पुश्तैनी गांव मंझौल में खुशी का माहौल है। उनके चाचा अधिवक्ता अजय कुमार ने बताया कि उनके पिता स्व. उपेंद्र प्रसाद सिंह बोकारो स्टील प्लांट में इंजीनियर थे। मुकेश बचपन से ही पढ़ने में काफी प्रतिभाशाली थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बोकारो में ही हुई थी। केजी से लेकर दशम तक की पढ़ाई सेंट जेवियर स्कूल से हुई थी।

वहीं इंटरमीडिएट की पढ़ाई आरके पुरम दिल्ली तथा आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हुई थी। दो वर्ष बोकारो सेल में कार्य करने के बाद 1996 में आईपीएस के लिए परीक्षा उत्तीर्ण की। उनका गृह कैडर जम्मू कश्मीर है। डीजीपी बनने के पूर्व वे आइटीबीपी में अपर महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे। सेवा के क्रम में उन्हें दो बार राष्ट्रपति के द्वारा वीरता का पुरस्कार भी मिल चुका है। उन्हें बहुत सारे क्षेत्र में काम करने का अवसर मिला।