मुकेश सहनी नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव; बोले- डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना

संक्षेप: वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। हालांकि, वे महागठबंधन में बने रहेंगे। सहनी ने राज्यसभा जाने से भी मना कर दिया और कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर वे डिप्टी सीएम बनेंगे।

Fri, 17 Oct 2025 03:14 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश सहनी बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। पहले दरभंगा जिले की गौड़ा बौराम सीट से चुनाव लड़ने की बात कहकर अब उन्होंने सीधे चुनावी मैदान में उतरने से इनकार कर दिया है। सहनी ने स्पष्ट किया कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद उन्हें डिप्टी सीएम बनना है। उन्होंने राज्यसभा में जाने के ऑफर से भी इनकार किया है।

महागठबंधन में सीट बंटवारे पर फंसे पेच के बीच गुरुवार रात को वीआईपी की सहयोगी दलों राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और कांग्रेस से सीटों पर सहमति बन गई थी। वीआईपी की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि मुकेश सहनी दरभंगा जिले की गौड़ा बौराम सीट से शुक्रवार को नामांकन करने वाले हैं।

हालांकि, नामांकन के आखिरी दिन राजद के कैंडिडेट अफजल अली ने गौड़ा बौराम से अपना पर्चा दाखिल कर दिया। इसके बाद मुकेश सहनी के चुनाव लड़ने पर संशय बना हुआ था।

मुकेश सहनी ने शुक्रवार दोपहर बाद मीडिया के सामने आकर संशय दूर कर दिया। उन्होंने कहा कि वह विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि अपनी पार्टी वीआईपी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। राजद से मिले राज्यसभा सीट के ऑफर पर उन्होंने कहा, “सरकार बनने पर मुझे डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है।”

वीआईपी का दावा- महागठबंधन में 15 सीटें, दो MLC और एक राज्यसभा भी

वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने गुरुवार देर रात जारी बयान में कहा था कि महागठबंधन में वीआईपी की बात बन गई है। मुकेश सहनी गौड़ा बराम और प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंद शुक्रवार को भभुआ सीट से नामांकन करेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि महागठबंधन में वीआईपी को 15 सीटें मिली हैं। कम सीट मिलने की भरपाई करने के लिए राजद से उन्हें एक राज्यसभा और दो विधान परिषद (MLC) की सीटें देने का भरोसा दिया गया है।

विधायक नहीं तो क्या एमएलसी बनेंगे मुकेश सहनी?

गौड़ा बौराम से नामांकन का ऐलान करने के बाद सहनी ने चुनाव लड़ने का फैसला क्यों वापस लिया, इसकी वजह पार्टी की ओर से नहीं बताई गई है। हालांकि, सहनी अपनी डिप्टी सीएम पद की मांग पर कायम हैं। महागठबंधन की सरकार बनने पर सहनी को डिप्टी सीएम बनना है तो विधान परिषद के रास्ते उन्हें सरकार में जाना होगा। वीआईपी के अनुसार राजद ने उसे दो MLC सीट देने का वादा किया है।