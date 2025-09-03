मुकेश सहनी पत्नी और भाई को चुनाव लड़ाएंगे, मांझी का नाम लेकर बताया- परिवारवाद क्यों जरूरी

आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी खुद लड़ेंगे और अपनी पत्नी एवं भाई को भी इलेक्शन लड़ाएंगे। वीआईपी प्रमुख ने हम सुप्रीमो जीनतराम मांझी का उदाहरण देते हुए समझाया कि परिवारवाद क्यों जरूरी है।

विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश सहनी खुद बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। साथ ही वे अपने परिवार से पत्नी और भाई को भी चुनाव लड़ाएंगे। इसके संकेत उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में दिए। सहनी ने केंद्रीय मंत्री एवं हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतनराम मांझी का उदाहरण देते हुए बताया कि राजनीति में परिवारवाद क्यों जरूरी है। सहनी खुद किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसकी घोषणा अभी नहीं की है।

यूट्यूब चैनल बिहार तक से बातचीत में मुकेश सहनी ने कहा कि उनके परिवार में बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं। मगर आगामी विधानसभा चुनाव में परिवार के कुछ सदस्य मैदान में उतर सकते हैं। सहनी ने अपनी पत्नी और भाई के चुनाव लड़ने का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि वीआईपी को (महागठबंधन में) पर्याप्त सीटें मिलेंगी। इसलिए परिवार के सदस्यों को उतारने के बाद भी बहुत सी सीटें बचेंगी, जिनपर अन्य प्रत्याशियों को टिकट दिया जाएगा।