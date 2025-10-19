Hindustan Hindi News
Bihar Elections: मुकेश सहनी की VIP के 5 कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट, अब तक 11 प्रत्याशी घोषित

संक्षेप: मुकेश सहनी की वीआईपी ने 5 कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। चैनपुर से बाल गोविंद बिंद, सुगौली से मनोज सहनी, बिहपुर से अर्पणा कुमारी मंडल, कटिहार से सौरभ अग्रवाल और केसरिया से वरुण विजय को प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले 6 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई थी।

Sun, 19 Oct 2025 11:18 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
महागठबंधन में शामिल विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) ने रविवार को पांच प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंद को उम्मीदवार बनाया है। सुगौली से मनोज सहनी को प्रत्याशी बनाया है। बिहपुर विधानसभा क्षेत्र से अर्पणा कुमारी मंडल को प्रत्याशी बनाया। कटिहार विधानसभा क्षेत्र से वीआईपी ने सौरभ अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। केसरिया विधानसभा क्षेत्र से वरुण विजय ने वीआईपी के सिंबल पर पर्चा दाखिल किया।

इसके पहले वीआईपी ने 6 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था। जिसमें औराई से भोगेन्द्र सहनी, बरुराज से राकेश कुमार, गौड़ाबौराम से संतोष सहनी, दरभंगा शहरी से उमेश सहनी, कुशेश्वरस्थान से गणेश भारती और आलमनगर से नवीन निषाद चुनावी मैदान में है।

वीआईपी के 11 सीटों के प्रत्याशियों की लिस्ट

चैनपुर से बाल गोविंद बिंद

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

सुगौली से मनोज सहनी

बिहपुर से अर्पणा कुमारी मंडल

कटिहार से सौरभ अग्रवाल

केसरिया से वरुण विजय

औराई से भोगेन्द्र सहनी

बरुराज से राकेश कुमार

गौड़ाबौराम से संतोष सहनी

दरभंगा शहरी से उमेश सहनी

कुशेश्वरस्थान से गणेश भारती

आलमनगर से नवीन निषाद

वहीं राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिख कर कहा है कि गौराबौराम विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन की ओर से वीआईपी को दी गई है। राजद के चुनाव चिह्न लालटेन पर इस सीट से अभ्यर्थी खड़ा नहीं करने का निर्णय लिया है। पार्टी ने किसी भी अभ्यर्थी को चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत नहीं किया है।