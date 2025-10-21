तारापुर में मुकेश सहनी को झटका, सिंबल नहीं मिलने पर सम्राट चौधरी के हो गए सकलदेव बिंद

संक्षेप: बिहार की तारापुर विधानसभा सीट पर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी से सिंबल नहीं मिलने पर सकलदेव बिंद भाजपा में चले गए। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर भाजपा प्रत्याशी सम्राट चौधरी के समर्थन का ऐलान कर दिया है।

बिहार के मुंगेर जिले की तारापुर विधानसभा सीट पर मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) को झटका लगा है। तारापुर में महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की हरी झंडी नहीं मिलने के बाद सकलदेव बिंद ने वीआईपी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में शामिल हो गए। इस सीट से भाजपा के प्रत्याशी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को सकलदेव ने अपना समर्थन दे दिया है। उन्होंने सम्राट के मंच से राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव पर टिकट बेचने के आरोप भी लगाए। वहीं, तारापुर विधानसभा सीट पर महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में अब राजद के अरुण शाह मैदान में हैं।

रिपोर्ट्स के अनुसार, तारापुर विधानसभा सीट पर महागठबंधन में मुकेश सहनी की वीआईपी और तेजस्वी यादव की आरजेडी, दोनों ही दलों का दावा था। वीआईपी ने सकलदेव बिंद को तारापुर से अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं, राजद ने भी अरुण शाह को यहां से टिकट दे दिया। बाद में सहनी ने सकलदेव बिंद को वीआईपी का सिंबल नहीं दिया। इससे नाराज होकर वे पार्टी छोड़कर भाजपा में चले गए।

तारापुर से वीआईपी उम्मीदवार सकलदेव बिंद ने सोमवार को सम्राट चौधरी के मंच पर पहुंचकर अपने समर्थकों के साथ उन्हें समर्थन देने का ऐलान किया। साथ ही कहा कि वे ईमानदारी के साथ भाजपा में रहेंगे। उन्होंने तेजस्वी यादव पर 3 करोड़ रुपये में टिकट बेचने का आरोप भी लगाया। वहीं, सकलदेव बिंद ने अपना नामांकन भी वापस ले लिया है।