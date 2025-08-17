चुनाव से पहले नीतीश के जदयू में मुकेश सहनी ने लगाया सेंध, रंजीत सहनी समर्थकों के साथ 'VIP' में गए

विकासशील इंसान पार्टी कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में मुकेश सहनी ने रंजीत को सदस्यता दिलाई और स्वागत किया। रंजीत सहनी तेज तर्रार नेता हैं जो जदयू में मुजफ्फरपुर जिलाध्यक्ष रह चुके हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में सेंधमारी की है। निषाद संघर्ष मोर्चा के संरक्षक और जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष रंजीत सहनी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ वीआईपी में शामिल हो गए। विकासशील इंसान पार्टी कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में मुकेश सहनी ने रंजीत को सदस्यता दिलाई और स्वागत किया। रंजीत सहनी तेज तर्रार नेता हैं जो जदयू में मुजफ्फरपुर जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। जदयू में जाने से पहले वे मुकेश सहनी के साथ थे और सन ऑफ मल्लाह की ब्रांडिंग में अहम भूमिका निभाई थी।

मौके पर मुकेश सहनी ने कहा कि लोगों में वीआईपी का आकर्षण बढ़ रहा है। हमारा उद्देश्य समाज में बदलाव है। अगर सरकार बनी तो बिहार में बदलाव होगा, नया बिहार बनेगा। उन्होंने निषाद आरक्षण की मांग को दोहराते हुए कहा कि अन्य राज्यों में निषादों को आरक्षण मिलता है, लेकिन बिहार में नहीं। जब हमारी सरकार होगी तो यह मांग भी पूरी हो जाएगी। वीआईपी सभी वर्ग, सभी समाज की पार्टी है। हमारी लड़ाई गरीबों और वंचितों को उनका सम्मान दिलाना है। उन्होंने कहा कि रंजीत सहनी के फिर से साथ आने से पार्टी मजबूत होगी। पहले भी ये हमारे साथ थे। वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई और पार्टी में स्वागत किया।