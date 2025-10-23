Breaking: मुकेश सहनी की पहली जीत, डिप्टी सीएम फेस घोषित; अशोक गहलोत ने किया ऐलान

संक्षेप: Bihar Chunav: वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी को महागठबंधन का डिप्टी सीएम फेस घोषित कर दिया गया है। अशोक गहलोत ने इसका ऐलान किया।

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग से पहले वीआईपी के मुकेश सहनी ने महागठबंधन के अंदर अपनी पहली जीत हासिल कर लिया है। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने इसका ऐलान किया। उन्होंने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का दावेदार होने पर भी कांग्रेस की मुहर लगा दी। हालांकि अशोक गहलोत ने यह भी बताया कि डिप्टी सीएम और नेता भी होंगे। माना जा रहा है कि कांग्रेस और राजद से भी किसी विधायक को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। यह भी बताया जा रहा है कि दूसरा डिप्टी सीएम किसी अपर कास्ट का हो सकता है। हालांकि यह फैसला लेने के पहले बंद कमरे में गहलोत और तेजस्वी यादव के बीच काफी देर तक बात हुई। इस वजह से उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस निर्धारित समय से करीब 25 मिनट देरी से शुरू हुआ।

मुकेश सहनी शुरू से ही यह कहते आ रहे थे कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे और सन ऑफ मल्लाह राज्य का डिप्टी सीएम बनेगा। हालांकि राजद या राजद ने कभी इस पर मुहर नहीं लगाई। तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करने के सवाल को खुद राहुल गांधी और बिहार कांग्रेस प्रभारी अल्लावरू हमेश टालते रहे। हमेशा कहा कि चुनाव के बाद सभी दलों के विधायक मिलकर सीएम पर फैसला लेंगे। मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम दावे पर राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मोतिहारी में कहा था कि अभी तक इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई है। लेकिन आज खुद अशोक गहलोत ने जो ऐलान किया उससे तो यही लगता है कि कांग्रेस ने राजद और वीआईपी के सामने हथियार डाल दिया है।