शुभ-शुभ बोलो यार, डिप्टी सीएम बनेंगे; तेजस्वी आवास पर मीटिंग के बाद मुकेश सहनी का कॉन्फिडेंस हाई क्यों

मुकेश सहनी ने बताया कि राज्य में उनके गठबंधन की सरकार बनेगी और वे डिप्टी सीएम बनेंगे। यह दावा वे पहले से भी करते आ रहे हैं पर रविवार को चेहरे पर मुस्कान और आवाज में दम दिखा।

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट शेयरिंग का पैटर्न भले ही घोषित नहीं किया गया हो पर विकासशील इंसान पार्टी(वीआईपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी आत्मविश्वास से लबरेज दिखा रहे हैं। रविवार शाम डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की मीटिंग के बाद मुकेश सहनी का कॉन्फिडेंस और भी हाई दिखा। उन्होंने बताया कि इस बार राज्य में उनके गठबंधन की सरकार बनेगी और वे डिप्टी सीएम बनेंगे। यह दावा वे पहले से भी करते आ रहे हैं पर रविवार को चेहरे पर मुस्कान और आवाज में दम दिखा।

तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर रविवार की शाम 6 बजे बुलाई गई महागठबंधन की बैठक तीन घंटे तक चली। मुकेश सहनी जब बाहर निकले तो चेहरे पर चमक थी। पत्रकारों ने महागठबंधन में उनके चुनावी भविष्य पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इसमें भी कोई कहने वाली बात है क्या, हम हैं। शुभ-शुभ बोले यार। राज्य में हमारी सरकार बनेगी और हम डिप्टी सीएम भी बनेंगे। यह कहते हुए उन्होंने काफी आत्मविश्वास दिखाया।