अभी तो गृह विभाग छीना है, नीतीश से सीएम की कुर्सी भी बीजेपी छीनेगी; मुकेश सहनी का दावा

संक्षेप:

विकासशील इंसान पार्टी के चीफ मुकेश सहनी ने बड़ा दावा किया है। उन्होने कहा कि अभी गृह विभाग छीना गया है। बीजेपी बहुत जल्द नीतीश कुमार से सीएम की कुर्सी भी छीन लेगी। बिहार में लोकतंत्र को भाजपा ने खत्म कर दिया है।

Mon, 24 Nov 2025 05:25 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद नीतीश कुमार की नई सरकार का गठन भी हो गया है। मंत्रियों को मंत्रालय भी बंट गए हैं। लेकिन गृह विभाग बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम बने सम्राट चौधरी के पास है। पहली बार मु्ख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ये विभाग नहीं है। जिस पर विकासशील इंसान पार्टी के चीफ और महागठबंधन के सहयोगी मुकेश सहनी ने तंज कसा है। उन्होने दावा किया कि सिर्फ नाम के लिए नीतीश कुमार को आगे रखे थे, अभी तो गृह मंत्रालय छीना है। बहुत जल्दी सीएम की कुर्सी भी भारतीय जनता पार्टी छीन लेगी। फिर किसी और को बैठाने का काम करेंगी।

सहनी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बिहार में लोकतंत्र को भाजपा ने खत्म कर दिया है। ये तो जनता को सोचना है कि मोदी जी का राज चलेगा, या जनता का राज चलेगा। बाबा साहेब अंबेडकर ने लोकतंत्र बनाया और आज बीजेपी वोट चोरी कर रही है। गरीबों को 4 किलो चावल देकर एहसास जताया जा रहा है कि तुम्हारा विकास यही है। तुम गुलामी करने लायक हो। बाबा साहेब का नारा था कि धरती पर आए हो, तो कुछ करो। सिर्फ खाने के लिए आए हो तो तुम्हें मर जाना चाहिए।

वीआईपी चीफ ने कहा कि कुछ लोग समाज को गुलाम बनाना चाहते हैं, कुछ लोग समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। इसी बात की लड़ाई है। और अब समय आ गया है कि जनता को ये लड़ाई लड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि गरीबों को फ्री राशन देना लोकतंत्र नहीं, बल्कि 'वोट खरीदने की राजनीति' है। सहनी ने कहा कि गरीबों को सम्मान चाहिए, सिर्फ अनाज देकर वोट लेना लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है।

आपको बता दें महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ी मुकेश सहनी की वीआईपी का खाता तक नहीं खुला। एक भी जीतने में वीआईपी सफल नहीं हो पाई। मुकेश सहनी को महागठबंधन ने डिप्टी सीएम का फेस घोषित किया था। जिस पर एनडीए के नेताओं ने खूब सवाल उठाए थे। वीआईपी 14 सीटों पर चुनाव लड़ी थी।