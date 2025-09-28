मुकेश सहनी ने महागठबंधन में सीट बंटवारा की नई तारीख दी, अब सबको दशहरा का इंतजार
बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट बंटवारे की चर्चा के बीच वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने सीट शेयरिंग की नई तारीख बता दी है। उन्होने कहा कि दशहरा पर मीडिया को बता देंगे कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ रही है। महागठबंधन के सभी सहयोगी दल एकजुट है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है।
बिहार चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन और एनडीए दोनों में ही चर्चा का दौर जारी है। इस बीच महागठबंधन में सीट शेयरिंग कब तक होगी। इसका जवाब विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) चीफ मुकेश सहनी ने दिया। पटना में पत्रकारों से बातचीत में सहनी ने कहा कि अगले महीने से आचार संहिता लागू होगी। हर पार्टी गंभीर है, कि जल्द से जल्द सीट बंटवारा कर लें। महागठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि दशहरा (2 अक्टूबर) को आप लोगों को जानकारी दे देंगे, कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। महागठबंधन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है।
वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह के घुसपैठिए वाले बयान पर पलटवार करते हुए सहनी ने कहा कि 11 साल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। देश की पूरी सुरक्षा उनके हाथों में है। 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शासनकाल है। बताएं कि जो वाटर पुनरीक्षण की लिस्ट का काम हुआ है उसमें एक भी घुसपैठियों नहीं निकला। इनको जो बोलना है बोलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बार हम लोग महागठबंधन के सरकार बनाने जा रहे हैं, इनको हराने जा रहे हैं।
'आई लव मोहम्मद' विवाद पर वीआईपी चीफ ने कहा कि यह विवाद का विषय ही नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहां हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। कुछ लोग 'जय श्री राम' कहते हैं, तो कुछ 'जय भीम' इसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो लोग इस पर बहस कर रहे हैं, वे बेवकूफ हैं।