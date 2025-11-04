राजद का बागी नहीं माना; मुकेश सहनी ने गौड़ाबौराम में भाई संतोष को बिठाया, अफजल को समर्थन

संक्षेप: मुकेश सहनी ने दरभंगा जिले की गौड़ाबौराम सीट से अपने भाई संतोष सहनी को बिठाकर राजद के बागी लेकिन लालटेन सिंबल पर चुनाव लड़ रहे अफजल अली खान का समर्थन कर दिया है। सहनी ने कहा कि बड़ी लड़ाई के लिए त्याग छोटा है।

बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान से दो दिन पहले मुकेश सहनी ने विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के अध्यक्ष और अपने भाई संतोष सहनी को दरभंगा जिले की गौड़ाबौराम सीट से बिठाकर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के लालटेन सिंबल पर चुनाव लड़ रहे राजद के बागी अफजल अली खान का समर्थन कर दिया है। सत्ता विरोधी वोट बंटने से दोनों की हार का खतरा था। राजद ने अफजल को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं थे। सहनी ने भाई को बिठाने को बड़ी लड़ाई के लिए छोटा त्याग कहा है। मुकेश इस सीट पर भाई के लिए काफी मेहनत कर रहे थे, लेकिन अफजल खान के अलावा असदुद्दीन ओवैसी और जन सुराज पार्टी के मुसलमान कैंडिडेट के कारण एनडीए को फायदा का डर विपक्ष को सता रहा था।

