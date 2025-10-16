कांग्रेस की अड़चनों से देरी पर भड़क गए मुकेश सहनी, दिल्ली से फोन पर टला महागठबंधन छोड़ने का ऐलान

संक्षेप: सीट बंटवारे पर कांग्रेस की अड़चनों से मुकेश सहनी भड़क गए हैं। सहनी ने 12 बजे महागठबंधन छोड़ने के ऐलान के लिए पत्रकारों को बुलाया था, लेकिन राजद और कांग्रेस से फोन आने के बाद उसे कुछ देर के लिए टाल दिया है।

सीट बंटवारे में कांग्रेस की लगातार अड़चनों के कारण पहले चरण के नामांकन में आखिरी दिन से एक दिन पहले तक महागठबंधन में सीट और कैंडिडेट की घोषणा नहीं होने से विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के नेता मुकेश सहनी पूरी तरह भड़क गए हैं। सहनी ने दोपहर 12 बजे विपक्षी दलों का गठबंधन छोड़ने का ऐलान करने के लिए पत्रकारों को भी बुला लिया था, लेकिन उसे शाम 4 बजे के लिए टाल दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली से कांग्रेस आलाकमान और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव के फोन के बाद मुकेश सहनी ने दो घंटे के अंदर सीट की घोषणा नहीं होने पर शाम 4 बजे इंडिया गठबंधन को छोड़ने की धमकी दी है।

सूत्रों के मुताबिक बुधवार को ही मुकेश सहनी को बताया गया था कि कांग्रेस और राजद के बीच 18 सीट उनकी पार्टी को देने पर सहमति बन गई है। वीआईपी को मिल रही 18 सीटों में तेजस्वी 10 सीट राजद के कोटे से देंगे और 8 सीट कांग्रेस अपने कोटे से। राजद ने मुकेश सहनी को 10 सीटें बता दी, लेकिन कांग्रेस कल से ही कभी यह, कभी वह करके 8 सीटों की लिस्ट नहीं दे रही है। सहनी 3-4 और सीट मांग रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि तेजस्वी ने मुकेश सहनी को भरोसा दिया है कि दूसरे चरण की सीटों में उनके सिंबल पर ही राजद के कुछ नेताओं को लड़ाकर यह मांग भी पूरी कर दी जाएगी।