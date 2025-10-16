Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsMukesh Sahani will quit Mahagathbandhan if congress share seats quickly delayed PC after Rahul Tejashwi call

कांग्रेस की अड़चनों से देरी पर भड़क गए मुकेश सहनी, दिल्ली से फोन पर टला महागठबंधन छोड़ने का ऐलान

संक्षेप: सीट बंटवारे पर कांग्रेस की अड़चनों से मुकेश सहनी भड़क गए हैं। सहनी ने 12 बजे महागठबंधन छोड़ने के ऐलान के लिए पत्रकारों को बुलाया था, लेकिन राजद और कांग्रेस से फोन आने के बाद उसे कुछ देर के लिए टाल दिया है।

Thu, 16 Oct 2025 12:53 PMRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
कांग्रेस की अड़चनों से देरी पर भड़क गए मुकेश सहनी, दिल्ली से फोन पर टला महागठबंधन छोड़ने का ऐलान

सीट बंटवारे में कांग्रेस की लगातार अड़चनों के कारण पहले चरण के नामांकन में आखिरी दिन से एक दिन पहले तक महागठबंधन में सीट और कैंडिडेट की घोषणा नहीं होने से विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के नेता मुकेश सहनी पूरी तरह भड़क गए हैं। सहनी ने दोपहर 12 बजे विपक्षी दलों का गठबंधन छोड़ने का ऐलान करने के लिए पत्रकारों को भी बुला लिया था, लेकिन उसे शाम 4 बजे के लिए टाल दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली से कांग्रेस आलाकमान और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव के फोन के बाद मुकेश सहनी ने दो घंटे के अंदर सीट की घोषणा नहीं होने पर शाम 4 बजे इंडिया गठबंधन को छोड़ने की धमकी दी है।

सूत्रों के मुताबिक बुधवार को ही मुकेश सहनी को बताया गया था कि कांग्रेस और राजद के बीच 18 सीट उनकी पार्टी को देने पर सहमति बन गई है। वीआईपी को मिल रही 18 सीटों में तेजस्वी 10 सीट राजद के कोटे से देंगे और 8 सीट कांग्रेस अपने कोटे से। राजद ने मुकेश सहनी को 10 सीटें बता दी, लेकिन कांग्रेस कल से ही कभी यह, कभी वह करके 8 सीटों की लिस्ट नहीं दे रही है। सहनी 3-4 और सीट मांग रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि तेजस्वी ने मुकेश सहनी को भरोसा दिया है कि दूसरे चरण की सीटों में उनके सिंबल पर ही राजद के कुछ नेताओं को लड़ाकर यह मांग भी पूरी कर दी जाएगी।

महागठबंधन के सूत्रों का कहना है कि सीट बंटवारे में हर चीज पर कांग्रेस की टोका-टोकी से बात यहां तक पहुंची है। पहले चरण के नॉमिनेशन के लिए अब सिर्फ एक और दिन बचा है, पर कांग्रेस के नेता अभी तक सीट के बंटवारे पर आम सहमति नहीं बनने दे रहे हैं। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरु के खिलाफ पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कल नारेबाजी भी की थी। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि राजद अपनी शर्तें थोप रहा है। कांग्रेस और राजद को छोड़कर बाकी दलों को लग रहा है कि इसकी वजह से महागठबंधन का जो भी माहौल था, वो हर घंटे बिगड़ रहा है और चुनाव हाथ से निकलता दिख रहा है।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा लगभग ढाई दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। बिहार में दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने के बाद दिल्ली-एनसीआर में विराट वैभव, दैनिक भास्कर, आज समाज, बीबीसी हिन्दी, स्टार न्यूज, सहारा समय और इंडिया न्यूज के लिए अलग-अलग भूमिका में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Mukesh Sahani Tejashwi Yadav Rahul Gandhi अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।