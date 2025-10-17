VIP List: मुकेश सहनी की VIP की 6 कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी, खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे

संक्षेप: Mukesh Sahani VIP Seats Candidate List: मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (VIP) ने बिहार चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। वीआईपी नेता मुकेश सहनी खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे।

Mukesh Sahani VIP Seats Candidates List: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मुकेश सहनी की पार्टी VIP ने 6 कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली सूची में पार्टी ने 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। औराई से भोगेन्द्र सहनी, बरुराज से राकेश कुमार, गौड़ाबौराम से संतोष सहनी, दरभंगा शहरी से उमेश सहनी, कुशेश्वरस्थान से गणेश भारती और आलमनगर से नवीन निषाद चुनावी मैदान में है। इन सभी प्रत्याशियों ने नामांकन भी कर दिया है।

आपको बता दें इस बार मुकेश सहनी की वीआईपी महागठबंधन का हिस्सा है। आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई-माले, सीपीआई, सीपीएम के साथ मिलकर सहनी की वीआईपी चुनाव लड़ रही है।

2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी की वीआईपी एनडीए का हिस्सा थी। सीट बंटवारे में सहनी को 11 सीटें मिली थी। जिसमें 4 सीटों पर पार्टी ने जीत हासिल की थी। जो भाजपा और जदयू के बाद सबसे ज्यादा थीं। लेकिन एक साल के भीतर ही उसके एक विधायक का निधन हो गया और 2022 में वीआईपी और भाजपा के बीच संबंधों में खटास आ गई। जिसके बाद पार्टी के तीन विधायक भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद सहनी एनडीए छोड़कर महागठबंधन में वापस आ गए थे।