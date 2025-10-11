मुकेश सहनी महागठबंधन से बाहर? VIP के नए पोस्टर से तेजस्वी कैंप में टूट के संकेत

बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन में टूट के संकेत मिल रहे हैं। 14 नवंबर को महागठबंधन सरकार के पोस्टर छापने वाले मुकेश सहनी ने कुछ देर पहले शेयर पोस्टर महागठबंधन को गायब कर दिया है। सबकी नजर सहनी के अगले पोस्ट पर है।

बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन में टूट के संकेत मिल रहे हैं। विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के नेता मुकेश सहनी ने विपक्षी खेमे में बिखराव का इशारा करते हुए अपने सोशल मीडिया पोस्टर से महागठबंधन सरकार शब्द को हटा दिया है। चुनाव की घोषणा के बाद सहनी ने दो दिन अलग-अलग पोस्टर में लिखा था- “14 नवंबर, आ रही है महागठबंधन सरकार।” लेकिन, आज (शनिवार) की शाम सहनी ने जो पोस्टर छापा है, उसमें महागठबंधन गायब है। भाव और भाषा भी बदल गई है। लिखा- “14 नवंबर को हम बिहार में ऐसी सरकार बनाएंगे, जहां हर वर्ग को उसका हक और सम्मान मिलेगा।” (पोस्टर खबर के अंत में हैं)