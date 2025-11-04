चुनाव में कोई एक बड़ा दिल दिखाए; भाई को बिठाकर फ्रेंडली फाइट पर महागठबंधन से बोले मुकेश सहनी

संक्षेप: दरभंगा की गौड़ाबौराम सीट से लड़ रहे अपने भाई और वीआईपी के अध्यक्ष संतोष सहनी को बिठाकर मुकेश सहनी ने महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट कर रही पार्टियों में से किसी एक से बड़ा दिल दिखाकर त्याग करने की अपील की है।

बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर महागठबंधन के घटक दलों के बीच दोस्ताना लड़ाई को लेकर विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा है कि कोई एक लड़ा दिल दिखाए और बड़ी लड़ाई के लिए त्याग करे। मुकेश सहनी ने दरभंगा की गौड़ाबौराम सीट से लड़ रहे अपने भाई और वीआईपी के अध्यक्ष संतोष सहनी को बिठाकर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के बागी लेकिन राजद के ही लालटेन सिंबल पर चुनाव लड़ रहे अफजल अली खान को समर्थन दे दिया है। लालू यादव और तेजस्वी यादव ने सीट बंटवारे से पहले ही अफजल को सिंबल दिया और उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया था। सीट सहनी को दी गई तो अफजल ने मैदान से हटने से मना कर दिया। लालू ने कल ही अफजल को पार्टी से निकाल दिया था।

