चुनाव में कोई एक बड़ा दिल दिखाए; भाई को बिठाकर फ्रेंडली फाइट पर महागठबंधन से बोले मुकेश सहनी

संक्षेप: दरभंगा की गौड़ाबौराम सीट से लड़ रहे अपने भाई और वीआईपी के अध्यक्ष संतोष सहनी को बिठाकर मुकेश सहनी ने महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट कर रही पार्टियों में से किसी एक से बड़ा दिल दिखाकर त्याग करने की अपील की है।

Tue, 4 Nov 2025 10:02 PMRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर महागठबंधन के घटक दलों के बीच दोस्ताना लड़ाई को लेकर विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा है कि कोई एक लड़ा दिल दिखाए और बड़ी लड़ाई के लिए त्याग करे। मुकेश सहनी ने दरभंगा की गौड़ाबौराम सीट से लड़ रहे अपने भाई और वीआईपी के अध्यक्ष संतोष सहनी को बिठाकर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के बागी लेकिन राजद के ही लालटेन सिंबल पर चुनाव लड़ रहे अफजल अली खान को समर्थन दे दिया है। लालू यादव और तेजस्वी यादव ने सीट बंटवारे से पहले ही अफजल को सिंबल दिया और उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया था। सीट सहनी को दी गई तो अफजल ने मैदान से हटने से मना कर दिया। लालू ने कल ही अफजल को पार्टी से निकाल दिया था।

मुकेश सहनी ने भाई को गौड़ाबौराम के चुनाव में बिठाकर अफजल को समर्थन देने के फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि यह एक विधायक नहीं, महागठबंधन की सरकार बनाने की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि बड़ी लड़ाई में उनके भाई संतोष सहनी ने बड़ा दिल दिखाते हुए त्याग किया है। मुकेश सहनी ने माना कि कई बार समझाने के बाद भी अफजल अली खान बैठने को तैयार नहीं थे लेकिन तकनीकी रूप से उनका पर्चा सही होने के कारण उन्हें लालटेन चिह्न मिल गया था। इस सीट से असदुद्दीन ओवैसी और जन सुराज पार्टी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट को लड़ाया है। सहनी ने कहा अगर दोनों मैदान में रहते तो एनडीए को इसका लाभ मिल जाता।

राजद का बागी नहीं माना; मुकेश सहनी ने गौड़ाबौराम में भाई संतोष को बिठाया, अफजल को समर्थन

महागठबंधन में कुछ सीटों पर कांग्रेस, राजद और सीपीआई के बीच फ्रेंडली फाइट की चर्चा किए बिना मुकेश सहनी ने कहा है कि अगर अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी यह स्थिति है तो एक प्रत्याशी ऐसे ही बड़ा दिल दिखाएं, जिससे लालू यादव के सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाया जा सके। माना जा रहा है कि पहले चरण के मतदान से दो दिन पहले भाई को बिठाकर मुकेश सहनी ने कांग्रेस, राजद और सीपीआई पर भी इसी तरह से दोस्ताना संघर्ष वाली सीटों पर वोट का बिखराव रोकने का दबाव बढ़ा दिया है।

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा लगभग ढाई दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। बिहार में दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने के बाद दिल्ली-एनसीआर में विराट वैभव, दैनिक भास्कर, आज समाज, बीबीसी हिन्दी, स्टार न्यूज, सहारा समय और इंडिया न्यूज के लिए अलग-अलग भूमिका में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
