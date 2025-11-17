2 लाख रुपये बोलकर जीविका दीदी का वोट लिया तो अब दो वरना..., बिहार चुनाव में करारी हार के बाद बोले मुकेश सहनी

संक्षेप: VIP चीफ मुकेश सहनी ने कहा कि सरकार ने जीविका दीदी से वादा किया कि हम दो लाख रुपये देंगे। पहले किस्त के तौर पर 10 हजार रुपये दिए गए। एक लाख 90 हजार और देने की बात कही गई है।

बिहार चुनाव में करारी हार झेलने वाली विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने अब आंदोलन करने की बात कही है। दरअसल मुकेश सहनी ने दावा किय है कि एनडीए के नेताओं ने जीविका दीदी को 2 लाख रुपये देने की बात कह कर वोट हासिल किया है। इसी के साथ मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि अगर अब 2 लाख रुपये जीविका दीदियों को नहीं दिए जाते हैं तो वो आंदोलन करेंगे।

बिहार चुनाव में हार क्या बोले सहनी बिहार चुनाव में करारी हार पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि चुनाव में हार और जीत ही होती है। निश्चित तौर पर महागठबंधन को जो सफलता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। एनडीए को सफलता मिली है और हम उन्हें तथा उनके शीर्ष नेतृत्व को बधाई दे रहे हैं। लेकिन जनादेश उनको नहीं मिला है। पैसे के बल पर उनको जनादेश मिला है। देश का लोकतंत्र खतरे में है। चुनाव के बीच अगर किसी को पैसा दिया जाए तो यह बड़ी बात है। रील में चल रहा है कि 10,000 में क्या मिलता है, तो दस हजार में बिहार सरकार मिलता है।

पहले रात के अंधेरे में कुछ दबंग लोग गरीब को पैसा देकर सरकार बना लेते थे। मंत्री-विधायक बन जाते थे। वो काम गैरकानूनी होता था। इसी गैरकानूनी काम को आज के समय में सरकार कर रही है। जनता का ही पैसा माता-बहन के खाते में दिया जा रहा है ताकि हमको वोट मिले। माता-बहन ने उनको मदद किया, उनको जिताया। युवा महागठबंधन के साथ हैं। इसलिए हमारे पास 38-40 फीसदी वोट है। वोट तो 2020 से ज्यादा महागठबंधन को इस बार मिला है। हालांकि, महिला के बड़े तबके ने एनडीए को वोट किया है। हालांकि, चुनाव परिणाम के कई फैक्टर होते हैं और हमलोग इसपर चर्चा करेंगे।

आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के घटक विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के सभी 13 उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा है।महागठबंधन से उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी की पार्टी (वीआईपी) के टिकट पर 13 सीटों पर उसके उम्मीदवार चुनावी रण में उतरे थे।