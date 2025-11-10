Hindustan Hindi News
सुसाइड कर लें या गोली मार दें; बीजेपी के साथ जाने की खबर से मीडिया पर भड़क गए मुकेश सहनी

संक्षेप: महागठबंधन के डिप्टी सीएम कैंडिडेट मुकेश सहनी बिहार विधानसभा के चुनाव नतीजों के बाद भाजपा के साथ जाने की खबरों को लेकर मीडिया पर भड़क गए हैं। उन्होंने पूछा कि क्या वो सुसाइड कर लें या झूठी खबर फैलाने वाले को गोली मार दें।

Mon, 10 Nov 2025 09:02 PMRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार विधानसभा चुनाव में सात विपक्षी दलों के महागठबंधन की तरफ से उप-मुख्यमंत्री पद के घोषित उम्मीदवार मुकेश सहनी चुनाव नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के साथ जाने की खबरों को लेकर मीडिया पर भड़क गए हैं। विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के सर्वोच्च नेता मुकेश सहनी ने मीडिया से पूछा कि क्या वो सुसाइड कर लें या झूठ फैलाने वाले को गोली मार दें। मुकेश सहनी ने कहा कि यह राजनीतिक तौर पर उनकी हत्या की कोशिश है, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के नेताओं के इशारे पर मीडिया चला रहा है।

दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के दौरान मुकेश सहनी की कुछ सभाएं रद्द हो गई थीं। इस बात को कुछ समाचार चैनलों ने महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के बीच कथित तौर पर मनमुटाव की तरह पेश किया था। इसी बात से भड़के मुकेश सहनी ने कहा कि उनके और महागठबंधन के नेताओं के हेलिकॉप्टर को उड़ने का परमिशन जान-बूझकर दो-तीन घंटा लटकाकर रखा गया था, जिससे उनके कुछ कार्यक्रम रद्द हुए।

14 को माछ-भात की दावत; बीजेपी के ट्वीट पर मुकेश सहनी, बोले- तेजस्वी को CM बनाकर ही चैन लूंगा

बिहार में कल 11 नवंबर यानी मंगलवार को दूसरे चरण का मतदान है। दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें शाहाबाद, मगध, अंग, सीमांचल, कोसी, मिथिला, तिरहुत और चंपारण के कई जिले शामिल हैं। 6 नवंबर को पहले चरण में 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में 65 फीसदी से ऊपर मतदान हुआ था जो बिहार में किसी भी चुनाव का एक रिकॉर्ड है। 14 नवंबर यानी शुक्रवार को जिला मुख्यालयों में बने मतगणना केंद्र पर सभी सीटों के वोटों की गिनती के साथ नतीजे आ जाएंगे।

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा लगभग ढाई दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। बिहार में दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने के बाद दिल्ली-एनसीआर में विराट वैभव, दैनिक भास्कर, आज समाज, बीबीसी हिन्दी, स्टार न्यूज, सहारा समय और इंडिया न्यूज के लिए अलग-अलग भूमिका में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
