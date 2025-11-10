सुसाइड कर लें या गोली मार दें; बीजेपी के साथ जाने की खबर से मीडिया पर भड़क गए मुकेश सहनी

संक्षेप: महागठबंधन के डिप्टी सीएम कैंडिडेट मुकेश सहनी बिहार विधानसभा के चुनाव नतीजों के बाद भाजपा के साथ जाने की खबरों को लेकर मीडिया पर भड़क गए हैं। उन्होंने पूछा कि क्या वो सुसाइड कर लें या झूठी खबर फैलाने वाले को गोली मार दें।

बिहार विधानसभा चुनाव में सात विपक्षी दलों के महागठबंधन की तरफ से उप-मुख्यमंत्री पद के घोषित उम्मीदवार मुकेश सहनी चुनाव नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के साथ जाने की खबरों को लेकर मीडिया पर भड़क गए हैं। विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के सर्वोच्च नेता मुकेश सहनी ने मीडिया से पूछा कि क्या वो सुसाइड कर लें या झूठ फैलाने वाले को गोली मार दें। मुकेश सहनी ने कहा कि यह राजनीतिक तौर पर उनकी हत्या की कोशिश है, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के नेताओं के इशारे पर मीडिया चला रहा है।

दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के दौरान मुकेश सहनी की कुछ सभाएं रद्द हो गई थीं। इस बात को कुछ समाचार चैनलों ने महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के बीच कथित तौर पर मनमुटाव की तरह पेश किया था। इसी बात से भड़के मुकेश सहनी ने कहा कि उनके और महागठबंधन के नेताओं के हेलिकॉप्टर को उड़ने का परमिशन जान-बूझकर दो-तीन घंटा लटकाकर रखा गया था, जिससे उनके कुछ कार्यक्रम रद्द हुए।