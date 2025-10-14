मुकेश सहनी के लिए NDA का गेट बंद हो गया; बीजेपी और जेडीयू ने कह दिया- 5 दल फाइनल हैं
बिहार में उप-मुख्यमंत्री बनने का घोषित एजेंडा लेकर चल रहे मुकेश सहनी के लिए एनडीए का दरवाजा बंद हो गया है। भाजपा और जदयू ने साफ कर दिया है कि पांच दलों का गठबंधन फाइनल हो गया है।
बिहार का उप-मुख्यमंत्री बनने का एजेंडा लेकर विपक्षी दलों के महागठबंधन में सम्मानजनक सीट खोज रहे विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के नेता मुकेश सहनी के लिए दूसरी तरफ यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में दरवाजा बंद हो गया है। 2020 में मुकेश सहनी आखिरी मौके पर पाला बदलकर एनडीए में चले गए थे और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के कोटे से 11 सीट लेकर लड़े थे। अब बीजेपी के साथ-साथ जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने भी साफ कह दिया है कि उनका पांच दल का गठबंधन फाइनल है। एनडीए के गेट पर नो एंट्री के बोर्ड का सीधा मतलब है कि अब तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) या कांग्रेस के सामने सहनी को जिद छोड़कर सीट बंटवारे में उनकी शर्तों पर सेट होना होगा।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस संबंध में मीडिया के सवाल के जवाब में कहा कि एनडीए पांच पांडव के साथ आगे बढ़ेगा। दिलीप जायसवाल ने कहा- “इंडी गठबंधन के साथ जो कुछ लोग जुड़े हुए हैं, वो आज तक भी एनडीए की तरफ अपना प्रयास जारी रखे हैं। लेकिन एनडीए अपने पांच पांडव के साथ आगे बढ़ेगा। हम भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं।”
शुभ-शुभ बोलो यार, डिप्टी सीएम बनेंगे; मुकेश सहनी का कॉन्फिडेंस हाई क्यों
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी मुकेश सहनी को लेकर इसी तरह का स्टैंड लिया है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा- “हम लोग तो अब चुनाव के मैदान में जा रहे हैं। हम लोग का तो सब कुछ तय है। आज शाम तक सीट सब फाइनल हो जाएगा। हम लोग का, पांचों दलों का सब कुछ आपके सामने है।”
मुकेश सहनी पर महागठबंधन का प्लान B? तेजस्वी यादव से मिले आईपी गुप्ता
मुकेश सहनी महागठबंधन में पहले तो 60 सीट की बात कर रहे थे लेकिन फिर 30 सीट पर भी आ गए। कांग्रेस और राजद के बीच सीटों की संख्या और सीट के नाम पर तनातनी के बीच कुछ दिने पहले मुकेश सहनी ने यह कह दिया था कि सीट चाहे 14 मिले या 44, लेकिन डिप्टी सीएम वो ही बनेंगे। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस तेजस्वी यादव को पहले से मुख्यमंत्री कैंडिडेट के तौर पर पेश करने के लिए तैयार नहीं है।