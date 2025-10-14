मुकेश सहनी के लिए NDA का गेट बंद हो गया; बीजेपी और जेडीयू ने कह दिया- 5 दल फाइनल हैं

बिहार में उप-मुख्यमंत्री बनने का घोषित एजेंडा लेकर चल रहे मुकेश सहनी के लिए एनडीए का दरवाजा बंद हो गया है। भाजपा और जदयू ने साफ कर दिया है कि पांच दलों का गठबंधन फाइनल हो गया है।

बिहार का उप-मुख्यमंत्री बनने का एजेंडा लेकर विपक्षी दलों के महागठबंधन में सम्मानजनक सीट खोज रहे विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के नेता मुकेश सहनी के लिए दूसरी तरफ यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में दरवाजा बंद हो गया है। 2020 में मुकेश सहनी आखिरी मौके पर पाला बदलकर एनडीए में चले गए थे और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के कोटे से 11 सीट लेकर लड़े थे। अब बीजेपी के साथ-साथ जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने भी साफ कह दिया है कि उनका पांच दल का गठबंधन फाइनल है। एनडीए के गेट पर नो एंट्री के बोर्ड का सीधा मतलब है कि अब तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) या कांग्रेस के सामने सहनी को जिद छोड़कर सीट बंटवारे में उनकी शर्तों पर सेट होना होगा।