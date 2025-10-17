गौड़ाबौराम से संतोष सहनी ने पर्चा भरा, मुकेश सहनी के छोटे भाई ही VIP के अध्यक्ष

संक्षेप: मुकेश सहनी के खुद गौड़ाबौराम से लड़ने की जानकारी उनकी पार्टी वीआईपी ने दी थी, लेकिन मुकेश ने अपने छोटे भाई संतोष सहनी से नामांकन करवाया है। संतोष सहनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मुकेश सहनी राष्ट्रीय संयोजक हैं।

महागठबंधन में सीट बंटवारे की घोषणा के बिना ही पहले चरण के चुनाव का नामांकन शुक्रवार को खत्म हो गया। नामांकन के आखिरी दिन विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) ने कहा था कि पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी दरभंगा जिले की गौड़ाबौराम सीट से खुद चुनाव लड़ेंगे और नामांकन करने जा रहे हैं। लेकिन मुकेश सहनी ने छोटे भाई संतोष सहनी का पर्चा भरवा दिया है। संतोष सहनी वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जबकि मुकेश सहनी वीआईपी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। इस सीट से महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के अफजल अली खान ने भी नॉमिनेशन किया है। वीआईपी का दावा है कि राजद कैंडिडेट नाम वापस ले लेगा।