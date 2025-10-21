Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsMukesh Sahani denies Tarapur candidate joining BJP, calls reports misleading
हमारे उम्मीदवार नहीं; सकलदेव बिंद के बीजेपी में जाने पर मुकेश सहनी ने दी सफाई

हमारे उम्मीदवार नहीं; सकलदेव बिंद के बीजेपी में जाने पर मुकेश सहनी ने दी सफाई

संक्षेप: Bihar Election 2025: विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने अपने उम्मीदवार के बीजेपी में शामिल होने की खबरों को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि तारापुर से बीजेपी में गया व्यक्ति वीआईपी का प्रत्याशी नहीं है।

Tue, 21 Oct 2025 05:22 PMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bihar Election 2025: बिहार की सियासत में चल रही गर्मागर्मी के बीच विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के मुखिया मुकेश सहनी ने बयान दिया है। मंगलवार को उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनकी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार बीजेपी में शामिल नहीं हुआ है। गौरतलब है कि ऐसी चर्चाएं थीं कि वीआईपी के उम्मीदवार सकलदेव बिंद ने भाजपा का दामन थाम लिया है, जिसे लेकर मुकेश सहनी ने अब सफाई दी है।

न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए हालिया बयान में सहनी ने कहा, “हमारे उम्मीदवार ने बीजेपी जॉइन नहीं किया है, आप गलतफहमी में हैं। वह व्यक्ति पहले निर्दलीय चुनाव लड़ चुका था। वह वीआईपी का प्रत्याशी नहीं है, हां उसने अब बीजेपी को समर्थन दिया है।”

तारापुर से साकलदेव बिंद के बीजेपी में जाने पर उठे सवाल

दरअसल, 20 अक्टूबर को सकलदेव बिंद को कथित तौर पर वीआईपी के तारापुर प्रत्याशी के तौर पर बताया गया था, अब खबरें हैं बिंद ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को समर्थन देने का ऐलान किया। सम्राट चौधरी तारापुर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इस खबर के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई कि वीआईपी के उम्मीदवार बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन मुकेश सहनी ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

सहनी इस वक्त दरभंगा में महागठबंधन के प्रत्याशी उमेश सहनी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा, “आज हम दरभंगा जिले में हैं, यहां महागठबंधन के प्रत्याशी उमेश सहनी मैदान में हैं। हम उनके कार्यालय के उद्घाटन के लिए आए हैं। 20 साल से जो काम नहीं हुआ, अब बदलाव की शुरुआत होगी।”

वीआईपी की उम्मीदवार सूची भी जारी

सोमवार को वीआईपी ने अपने 15 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, जिसमें संतोष सहनी (गौरा बौराम), उमेश सहनी (दरभंगा शहरी), नवीन कुमार (आलमनगर), गणेश भारती सदा (कुशेश्वरस्थान) जैसे नाम शामिल हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
Bihar News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।