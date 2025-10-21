हमारे उम्मीदवार नहीं; सकलदेव बिंद के बीजेपी में जाने पर मुकेश सहनी ने दी सफाई

संक्षेप: Bihar Election 2025: विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने अपने उम्मीदवार के बीजेपी में शामिल होने की खबरों को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि तारापुर से बीजेपी में गया व्यक्ति वीआईपी का प्रत्याशी नहीं है।

Bihar Election 2025: बिहार की सियासत में चल रही गर्मागर्मी के बीच विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के मुखिया मुकेश सहनी ने बयान दिया है। मंगलवार को उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनकी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार बीजेपी में शामिल नहीं हुआ है। गौरतलब है कि ऐसी चर्चाएं थीं कि वीआईपी के उम्मीदवार सकलदेव बिंद ने भाजपा का दामन थाम लिया है, जिसे लेकर मुकेश सहनी ने अब सफाई दी है।

न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए हालिया बयान में सहनी ने कहा, “हमारे उम्मीदवार ने बीजेपी जॉइन नहीं किया है, आप गलतफहमी में हैं। वह व्यक्ति पहले निर्दलीय चुनाव लड़ चुका था। वह वीआईपी का प्रत्याशी नहीं है, हां उसने अब बीजेपी को समर्थन दिया है।”

तारापुर से साकलदेव बिंद के बीजेपी में जाने पर उठे सवाल दरअसल, 20 अक्टूबर को सकलदेव बिंद को कथित तौर पर वीआईपी के तारापुर प्रत्याशी के तौर पर बताया गया था, अब खबरें हैं बिंद ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को समर्थन देने का ऐलान किया। सम्राट चौधरी तारापुर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इस खबर के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई कि वीआईपी के उम्मीदवार बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन मुकेश सहनी ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया।

सहनी इस वक्त दरभंगा में महागठबंधन के प्रत्याशी उमेश सहनी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा, “आज हम दरभंगा जिले में हैं, यहां महागठबंधन के प्रत्याशी उमेश सहनी मैदान में हैं। हम उनके कार्यालय के उद्घाटन के लिए आए हैं। 20 साल से जो काम नहीं हुआ, अब बदलाव की शुरुआत होगी।”