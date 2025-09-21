तेजस्वी की सभा में पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी करने वाले पर हो कार्रवाई, बोले मुकेश सहनी

मुकेश सहनी ने कहा कि वीआईपी किसी के लिए भी अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करने के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार है, इस घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी इस कृत्य में शामिल हो, उसकी पहचान कर उसे सजा दी जानी चाहिए।

बिहार की लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं। इस बीच बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की एक सभा में कथित तौर से पीएम मोदी की मां के बारे में अभद्र भाषा इस्तेमाल किए जाने का विवाद काफी तूल पकड़ चुका है। तेज प्रताप यादव ने पीएम की मां पर अभद्र टिप्पणी करने वाले पर कार्रवाई की जहां मांग उठाई थी वहीं अब महागठबंधन में शामिल वाआईपी ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है।

विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की सभा में कथित तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी की माताजी के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करने की घटना को लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ बताते हुए इसकी निंदा की है। उन्होंने कहा कि वीआईपी किसी के लिए भी अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करने के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार है, इस घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी इस कृत्य में शामिल हो, उसकी पहचान कर उसे सजा दी जानी चाहिए।

सरकार इस मामले में कार्रवाई करे- मुकेश सहनी उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं पर राजनीति करना कहीं से ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा तेजस्वी यादव की लोकप्रियता से डर गई है, इस कारण इस घटना पर राजनीति कर रही है। बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि भाजपा की नीति शुरू से ही लोगों को भरमाने की रही है। इसलिए वायरल वीडियो की सत्यता की भी जांच होनी चाहिए।