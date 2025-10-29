महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर था विवाद, मुकेश सहनी बोले- अगर NDA से हाथ मिला लूं तो...

संक्षेप: मुकेश सहनी ने कहा, 'सीट शेयरिंग को लेकर कुछ विवाद था। लेकिन डिप्टी सीएम पद को लेकर विवाद नहीं था। हम अच्छी-खासी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन यह संभव नहीं था।

बिहार में पहले चरण के मतदान में अब 10 दिन का समय भी नहीं बचा है। इस बीच महागठबंधन के डिप्टी सीएम फेस और विकासशील इंसान पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने माना है कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मतभेद की स्थिति है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में मुकेश सहनी ने इस गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने के लिए वीआईपी को मिली सीटों पर संतोष जताया है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले वो इससे ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहते थे लेकिन यह संभव नहीं है।

मुकेश सहनी ने कहा, 'सीट शेयरिंग को लेकर कुछ विवाद था। लेकिन डिप्टी सीएम पद को लेकर विवाद नहीं था। हम अच्छी-खासी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन यह संभव नहीं था। अब मैं अपनी पार्टी के लिए मिली सीटों को लेकर संतुष्ट हूं।' बता दें कि विकासशील इंसान पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं।

सहनी ने भविष्य में कभी भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने से भी इनकार किया। मुकेश सहनी ने कहा, 'मुझे उपमुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। मैं बीजेपी के साथ क्यों जाऊं? मैं तेजस्वी यादव के नेतृत्व में काम करूंगा, जो कि मेरे छोटे भाई हैं।

मुकेश सहनी ने आगे बीजेपी पर पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाया। मुकेश सहनी ने कहा, ‘अगर मैं उनके (एनडीए) से हाथ मिला लूं तो क्या वो मुझे एक नेता मानेंगे? मुझे दिल्ली से मिले निर्देशों का पालना करना होगा। बीजेपी हमेशा उस पार्टी को तोड़ देती है जिसके साथ उनका गठबंधन है। उनलोगों ने शिवसेना को नष्ट किया। आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हालत भी देख सकते हैं।’

बहरहाल आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिये राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेतृत्व वाले महागठबंधन ने मंगलवार को अपना साझा घोषणापत्र जारी कर दिया। इस अवसर पर विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि, 'हम सभी को मिलकर नया बिहार बनाना है। आज हम संयुक्त घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं और इसमें किये गये वादों को किसी भी हाल में पूरा किया जायेगा।