सिपाही बहाली: पटना में मुकेश और चंदन सर ने अभ्यर्थी जुटाए, पेपर लीक में संजीव मुखिया संग कोचिंग संचालकों की सांठगांठ

सिपाही बहाली 2023 परीक्षा पेपर लीक कांड में कई नयी परतें खुल रही हैं। कांड के इनामी अपराधी अरवल के राजकिशोर की गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में कई कोचिंग संचालकों की मिलीभगत सामने आयी है। ईओयू की जांच में पता लगा है कि कांड के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की मदद से प्रश्न पत्र लीक कराने से पहले अभ्यर्थी पैसे इकट्ठा करने की जिम्मेदारी राजकिशोर ने संभाल रखी थी। राजकिशोर इसके लिए कोचिंग संचालकों से संपर्क में था।

मुकेश-चंदन सर की मदद से कई अभ्यर्थियों से लिए पैसे जांच में संजीव मुखिया और कोचिंग संस्थानों का गठजोड़ भी सामने आया। प्रश्न पत्र लीक कराने का जिम्मा मुखिया का था वहीं अभ्यर्थी खोजना और उनसे पैसे वसूलने का कार्य कोचिंग संचालक कर रहे थे। ईओयू अधिकारियों के मुताबिक राजकिशोर ने पटना के पत्रकार नगर स्थित कोचिंग संचालक मुकेश सर और चंदन सर की मदद से कई अभ्यर्थी जमा किए थे और उनसे परीक्षा पास कराने के नाम पर करोड़ों रुपये की वसूली की थी।

खास बात है कि इन कोचिंग संचालकों का नाम नीट 2017 पेपर लीक में भी आया था। इनमें मुकेश सर की इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई थी। आर्थिक अपराध इकाई को राजकिशोर से मिली इस जानकारी के बाद केस का दायरा बढ़ गया है। इकाई ने स्थानीय थाने में दर्ज नीट पेपर लीक के इस मामले को भी टेकओवर कर लिया है।

राजकिशोर के खातों से करोड़ों के लेनदेन के सबूत मिले थे कई पेपर लीक कांडों की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई को जांच के दौरान पेपर लीक माफिया के मॉड्स अपरेंडी का भी पता चला है। ईओयू सूत्रों के मुताबिक अधिकतर परीक्षाओं में पेपर लीक फर्जीवाड़े को दो तरीके से अंजाम दिया गया। इसमें एक टीम परीक्षा के उम्मीदवारों की खोज कर उनसे राशि की वसूली करती है, जबकि दूसरी टीम प्रश्न पत्र लीक कराने को लेकर लाइजनिंग करती है।