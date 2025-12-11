मुकेश अंबानी के समधी अजय पिरामल ने गया जी में किया पिंडदान, क्यों गए जेपीएन अस्पताल

संक्षेप: विष्णुपद मंदिर पहुंचे प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी के समधी अजय पिरामल ने विष्णुपद मंदिर परिसर में पिंडदान किया। एक दिनी गया श्राद्ध कर निमित पिंडदान कर पितरों के मोक्ष की कामना की।

देश के प्रसिद्ध उद्योगपति और पिरामल फाउंडेशन के चेयरमैन अजय पिरामल बुधवार की सुबह गया जी शहर पहुंचे। सबसे पहले विष्णुपद में पितरों के लिए पिंडदान किया। इसके बाद उद्योगपति मुकेश अंबानी के समधी अजय पिराम शहर के प्रसिद्ध अस्पताल जय प्रकाश नारायण अस्पताल पहुंचे। यहां पूरी व्यवस्था का जायजा लिया।

विष्णुपद के हनुमान मंदिर परिसर में बैठकर किया पिंडदान विष्णुपद मंदिर पहुंचे प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी के समधी अजय पिरामल ने विष्णुपद मंदिर परिसर में पिंडदान किया। एक दिनी गया श्राद्ध कर निमित पिंडदान कर पितरों के मोक्ष की कामना की। गयापाल सह श्री विष्णुपद प्रबंधकारिणी समिति के सचिव गजाधर लाल पाठक ने पूरे विधान के साथ पिंडदान कराया। विष्णुपद के हनुमान मंदिर परिसर में करीब एक घंटे बैठकर पिरामल फाउंडेशन के चेयरमैन ने पिंडदान किया। फल्गु में पिंड छोड़कर तर्पण किया। इसके बाद विष्णुचरण पर पिंड चढ़ाकर श्री हरि से अपने पूर्वजों के मोक्ष की कामना की। अक्षयवट का विधान कर गयाश्राद्ध संपन्न किया। इसक मौके पर समिति के अध्यक्ष शंभू लाल विट्ठल और सचिव गजाधर लाल पाठक ने अजय पिरामल का स्वागत किया।

जेपीएन में रजिस्ट्रेशन से लेकर दवा वितरण का लिया जायजा विष्णुपद में पिंडदान के बाद पिरामल फाउंडेशन के चेयरमैन अजय पिरामल का काफिला करीब 11.30 बजे जय प्रकाश नारायण अस्पताल पहुंचा। यहां भी करीब डेढ़ घंटे तक अस्पताल का जायजा लिया और कर्मियों से बात की। उनके आगमन पर डीपीएम (स्वास्थ्य) नीलेश कुमार व अस्पताल प्रबंधक संजय अम्बष्ठ ने स्वागत किया। सबसे पहले श्री परिमल अस्पताल के रजिस्ट्रेशन काउंटर पहुंचे। यहां रजिस्ट्रेशन का हाल जाना। डीपीएम ने विस्तार से मरीजों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जानकारी दी। इसके बाद वायटल जांच का जायजा लिया। डॉक्टर हेमंत कुमार से मिलकर मरीजों के कैसे इलाज किया जाता है, किस तरह की दवा लिखी जाती है,इसपर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान पिरामल की श्रेया सिन्हा मरीज बनकर विस्तार से व्यवस्था की जानकारी दी।