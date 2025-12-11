Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
Mukesh Ambani relative Ajay Piramal performed Pind Daan in Gaya went to JPN Hospital
मुकेश अंबानी के समधी अजय पिरामल ने गया जी में किया पिंडदान, क्यों गए जेपीएन अस्पताल

विष्णुपद मंदिर पहुंचे प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी के समधी अजय पिरामल ने विष्णुपद मंदिर परिसर में पिंडदान किया। एक दिनी गया श्राद्ध कर निमित पिंडदान कर पितरों के मोक्ष की कामना की।

Dec 11, 2025 03:07 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
देश के प्रसिद्ध उद्योगपति और पिरामल फाउंडेशन के चेयरमैन अजय पिरामल बुधवार की सुबह गया जी शहर पहुंचे। सबसे पहले विष्णुपद में पितरों के लिए पिंडदान किया। इसके बाद उद्योगपति मुकेश अंबानी के समधी अजय पिराम शहर के प्रसिद्ध अस्पताल जय प्रकाश नारायण अस्पताल पहुंचे। यहां पूरी व्यवस्था का जायजा लिया।

विष्णुपद के हनुमान मंदिर परिसर में बैठकर किया पिंडदान

विष्णुपद मंदिर पहुंचे प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी के समधी अजय पिरामल ने विष्णुपद मंदिर परिसर में पिंडदान किया। एक दिनी गया श्राद्ध कर निमित पिंडदान कर पितरों के मोक्ष की कामना की। गयापाल सह श्री विष्णुपद प्रबंधकारिणी समिति के सचिव गजाधर लाल पाठक ने पूरे विधान के साथ पिंडदान कराया। विष्णुपद के हनुमान मंदिर परिसर में करीब एक घंटे बैठकर पिरामल फाउंडेशन के चेयरमैन ने पिंडदान किया। फल्गु में पिंड छोड़कर तर्पण किया। इसके बाद विष्णुचरण पर पिंड चढ़ाकर श्री हरि से अपने पूर्वजों के मोक्ष की कामना की। अक्षयवट का विधान कर गयाश्राद्ध संपन्न किया। इसक मौके पर समिति के अध्यक्ष शंभू लाल विट्ठल और सचिव गजाधर लाल पाठक ने अजय पिरामल का स्वागत किया।

जेपीएन में रजिस्ट्रेशन से लेकर दवा वितरण का लिया जायजा

विष्णुपद में पिंडदान के बाद पिरामल फाउंडेशन के चेयरमैन अजय पिरामल का काफिला करीब 11.30 बजे जय प्रकाश नारायण अस्पताल पहुंचा। यहां भी करीब डेढ़ घंटे तक अस्पताल का जायजा लिया और कर्मियों से बात की। उनके आगमन पर डीपीएम (स्वास्थ्य) नीलेश कुमार व अस्पताल प्रबंधक संजय अम्बष्ठ ने स्वागत किया। सबसे पहले श्री परिमल अस्पताल के रजिस्ट्रेशन काउंटर पहुंचे। यहां रजिस्ट्रेशन का हाल जाना। डीपीएम ने विस्तार से मरीजों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जानकारी दी। इसके बाद वायटल जांच का जायजा लिया। डॉक्टर हेमंत कुमार से मिलकर मरीजों के कैसे इलाज किया जाता है, किस तरह की दवा लिखी जाती है,इसपर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान पिरामल की श्रेया सिन्हा मरीज बनकर विस्तार से व्यवस्था की जानकारी दी।

भगवान बुद्ध की प्रतिमा भेंट

अजय पिरामल पैथोलैब और दवा वितरण का भी हाल जाना है। पैथोलैब में टेक्निशयन पवन कुमार से यह जाना कि मरीजों की कौन-कौन सी जांच होती है। इसके बाद दवा वितरण काउंटर पहुंचे। यहां श्री पिरामल ने किस तरह दवा का वितरण हो रहा है इसका हाल भी विस्तार से जाना। उन्होंने अस्पताल के सभागार में डॉक्टर,नर्स,फार्मासिस्ट, पैथोलॉजिस्ट व अन्य कर्मियों से बारी-बारी से बात की। अस्पताल की व्यवस्था का हाल जानने के बाद अजय पिरामल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। विदाई से पहले अस्पताल प्रशासन की ओर से डीपीएम ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा भेंट की। इस मौके पर केंद्रीय टीम के मनमोहन सिंह, रोहित तलवार,स्टेट के सुमित कुमार के साथ ही अस्पताल के डॉ.विकास, डॉ. अनुपमा, पिरामल के डिविजनल लीड नरेंद्र कुमार सिंह, शुभम, रंधीर आदि रहे।

