PHOTOS: मुकेश अंबानी ने गया जी में पिंडदान किया, तर्पण में अनंत अंबानी भी साथ

रिलायंस समूह के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनको मोक्ष की प्रार्थना के साथ शुक्रवार को गया जी में पिंडदान किया। तर्पण-पूजन के लिए उनके छोटे बेटे अनंत अंबानी भी साथ आए थे। शुक्रवार की शाम विशेष विमान से गया जी पहुंचे मुकेश अंबानी और अनंत अंबानी विष्णुपद मंदिर पहुंचे। अंबानी परिवार के पुरोहित श्री विष्णुपद प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष शंभू लाल बिट्ठल ने पिंडदान कराया।