मुझसे शादी करो.., बिहार में सरेराह छात्रा से छेड़खानी; एसिड अटैक की मिली धमकी

उसने पुलिस को बताया है कि वह पढ़ाई के लिए बाड़ा जगन्नाथ में वह नानी के घर पर रह रही है। बीते गुरुवार को वह स्कूल से घर लौट रही थी। इस दौरान रास्ते में शिव और उसके चार मित्रों ने उसे घेर लिया। इसके बाद शिव ने कहा कि यदि उससे शादी नहीं की तो एसिड फेंक कर चेहरा को बर्बाद कर देगा।

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छात्रा से छेड़खानी का मामला सामने आया है। अहियापुर के बाड़ा जगन्नाथ में नानी घर में रहकर पढ़ाई कर रही छात्रा के साथ स्कूल से लौटने के दौरान घेरकर युवक ने छेड़खानी की। उससे कहा कि मुझसे शादी करो। इस पर छात्रा ने विरोध किया तो शोहदे ने उसके चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी दी। इसके बाद छात्रा का डर के कारण घर से निकलना मुश्किल हो गया है। छात्रा ने मामले में गरहां निवासी शिवकुमार नामक युवक के खिलाफ शनिवार को एफआईआर दर्ज कराई है।

उसने पुलिस को बताया है कि वह पढ़ाई के लिए बाड़ा जगन्नाथ में वह नानी के घर पर रह रही है। बीते गुरुवार को वह स्कूल से घर लौट रही थी। इस दौरान रास्ते में शिव और उसके चार मित्रों ने उसे घेर लिया। इसके बाद शिव ने कहा कि यदि उससे शादी नहीं की तो एसिड फेंक कर चेहरा को बर्बाद कर देगा। इसके साथ ही पूरे परिवार को खत्म करा देगा। छात्रा घर लौट आई। शुक्रवार से लगातार छात्रा को कॉल कर परेशान कर रहा है और धमकी दे रहा है। कह रहा है कि मुझसे मिलो नहीं तो जब कभी वह या उसका भाई रास्ते में दिखेगा तो मारकर पांव तोड़ देगा। अहियापुर थानेदार रोहन कुमार ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर छानबीन की जा रही है।

पुलिस अफसर बता छात्रा से ठगी मैं थाने का पुलिस अधिकारी बोल रहा हूं। तुमने एक लड़के से मोबाइल पर बात की हो। यदि रुपये नहीं भेजी तो उस बातचीत का ऑडियो वायरल कर दिया जाएगा। इस तरह खुद को थाने का अधिकारी बताकर बदमाश ने छात्रा को ब्लैकमेल कर उससे 63 हजार रुपये ठग लिए। यह मामला भी मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना इलाके की छात्रा ने इस संबंध में मोतीपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है।