मृत्युंजय तिवारी भाजपा में जाएंगे, कहा- अब तेजस्वी यादव से बात करने का मतलब नहीं, RJD ने खोया ब्राह्मण चेहरा
आरजेडी प्रवक्ता से इस्तीफा देने वाले मृत्युंजय तिवारी शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। आरजेडी नेताओं ने उन्हें मनाने की कोशिश की लेकिन वे नहीं माने। मृत्युंजय ने कहा कि अब तेजस्वी यादव से बात करने का कोई मतलब नहीं है।
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) से इस्तीफा देने वाले मृत्युंजय तिवारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होंगे। वह शुक्रवार को पटना में भाजपा के प्रदेश नेताओं की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। लंबे समय तक आरजेडी के प्रवक्ता रहे मृत्युंजय ने 16 जुलाई को लालू-तेजस्वी यादव की पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने पार्टी में खुद के अपमानित होने का आरोप लगाया। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया था और तेजस्वी यादव के विदेश दौरे से लौटने तक इंतजार करने को कहा था। हालांकि, मृत्युंजय ने कहा कि अब उनसे बात करने का कोई मतलब नहीं है।
मृत्युंजय तिवारी ने गुरुवार को भाजपा में शामिल होने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि तेजस्वी समेत आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व के सामने बीते 7-8 महीनों से अपनी बात रख रहे थे। वह पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। इसके बावजूद उनकी बात का संज्ञान नहीं लिया गया। इसी वजह से उन्होंने आरजेडी छोड़ने का फैसला लिया।
आरजेडी नेताओं के मनाने पर भी नहीं माने मृत्युंजय तिवारी
पिछले सप्ताह, मृत्युंजय तिवारी ने आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल को अपना इस्तीफा पत्र सौंपा था। उसके बाद पार्टी के वरीय नेताओं ने उन्हें मनाने की कोशिश की। मंगनीलाल मंडल ने उन्हें तेजस्वी यादव के विदेश से लौटने तक इंतजार करने को कहा। हालांकि, मृत्युंजय ने स्पष्ट कह दिया कि जब पार्टी में सम्मान नहीं है, तो यहां रहने का क्या मतलब है।
आरजेडी ने खोया बड़ा ब्राह्मण चेहरा!
मृत्युंजय तिवारी भागलपुर के रहने वाले हैं। वह आरजेडी के चंद ब्राह्मण नेताओं में से एक थे। लगभग एक दशक तक वह पार्टी के प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी की भूमिका में रहे। इस दौरान वह मुखर रूप से लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी का पक्ष सार्वजनिक मंच पर रखते रहे। मृत्युंजय तिवारी के भाजपा में जाने से लालू-तेजस्वी को बड़ा नुकसान होने की संभावना है।
मृत्युंजय तिवारी ने क्यों छोड़ी आरजेडी?
मृत्युंजय तिवारी मीडिया प्रभारी होने के नाते राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर आरजेडी का पक्ष रखते आए हैं। सूत्रों के अनुसार, उन्हें कुछ समय से ऐसा करने से रोका जा रहा था। इसी बात को लेकर वह नाराज चल रहे थे। आरजेडी सूत्रों की मानें तो मृत्युंजय तिवारी को पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव की वजह से दिक्कत हो रही थी। इस बारे में उन्होंने तेजस्वी यादव को भी शिकायत की थी, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई।
मृत्युंजय तिवारी ने भी पिछले दिनों कहा था कि लालू यादव ही उन्हें आरजेडी में लेकर आए थे और प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी थी। इतने सालों तक वह बखूबी रूप से अपना काम करते रहे। कभी किसी तरह का विवाद नहीं हुआ, लेकिन हाल के महीनों में उन्हें अपमानित किया जा रहा था।
मृत्युंजय के आने से भाजपा को फायदा
मृत्युंजय तिवारी शुक्रवार को भाजपा की सदस्यता ले सकते हैं। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले मृत्युंजय तिवारी के आने से भाजपा को नैतिक मजबूती मिलेगी। वह एक मुखर प्रवक्ता रहे हैं तो संभावना है कि भविष्य में भाजपा का पक्ष मीडिया में रखते हुए नजर आएंगे।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।