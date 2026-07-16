लालू-तेजस्वी के ब्राह्मण चेहरे को क्या दिक्कत हुई? मृत्युंजय तिवारी के राजद से इस्तीफे के अंदर की कहानी
मृ्त्युंजय तिवारी के आरजेडी से इस्तीफे से लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी में सम्मान नहीं मिलने की बात कहकर उन्होंने आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा। लालू-तेजस्वी के ब्राह्मण चेहरा की नाराजगी के पीछे एक बड़ी वजह सामने आई है।
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के पार्टी से इस्तीफे से बिहार में सियासत गर्मा गई है। मृत्युंजय आरजेडी के प्रमुख ब्राह्मण चेहरा हैं। उन्होंने पार्टी में सम्मान नहीं मिलने की बात कहकर प्रदेश नेतृत्व के सामने अपनी नाराजगी जताई है। गुरुवार शाम को वे पार्टी प्रवक्ता पद से अपना इस्तीफा लेकर प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के पास पहुंच गए। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष ने आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव के विदेश से लौटने तक इंतजार करने को कहा है। मृत्युंजय ने इस्तीफे के पीछे की पूरी वजह सार्वजनिक नहीं की है। मगर वे किस बात से नाराज हैं, इस पर अंदरखाने से एक बड़ा कारण सामने आया है।
आरजेडी सूत्रों के अनुसार मृत्युंजय तिवारी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने पार्टी नेतृत्व से शिकायत भी की है। दरअसल, मृत्यंजय तिवारी लंबे समय से मीडिया प्रभारी होने के नाते राष्ट्रीय चैनलों पर आरजेडी का पक्ष रखते आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में उन्हें ऐसा करने से रोका गया है। इसी को लेकर वह नाराज चल रहे हैं।
गुरुवार शाम पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल से उन्होंने कहा कि जब पार्टी में सम्मान नहीं है तो फिर पद पर रहकर क्या करेंगे। उस वक्त कोषाध्यक्ष सुनील सिंह, तनवरी हसन और अन्य वरीय नेता भी मौजूद रहे। सभी ने मृत्युंजय तिवारी को इस्तीफा देने से मना कर दिया। हालांकि, इस संबंध में पूछे जाने पर मंगनी लाल ने इस्तीफा मिलने की बात से इनकार किया है।
मृत्युंजय तिवारी ने कहा- तेजस्वी से शिकायत की लेकिन संज्ञान नहीं लिया
दूसरी ओर, मृत्युंजय तिवारी ने बयान जारी कर कहा कि उन्होंने आरजेडी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। वह अब पार्टी में नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अपमानित महसूस हो रहा है। मृत्युंजय ने यह भी दावा किया कि तेजस्वी यादव को कुछ लोगों ने घेर रखा है। उन्हें हाईजैक कर लिया गया है। इसमें पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी भी कुछ नहीं कर पा रहे।
मृत्युंजय ने कहा कि बीते 6-7 महीनों से पार्टी में ऐसा चल रहा है, इस बारे में वह तेजस्वी के सामने कई बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसलिए अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है।
लालू-तेजस्वी के लिए झटका
मृत्युंजय तिवारी का इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ है, लेकिन उनकी बातों से लग रहा है कि उन्होंने आरजेडी छोड़ने का पूरा मन बना लिया है। उनके आरजेडी से जाने पर लालू एवं तेजस्वी की पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। आरजेडी मुख्य रूप से यादव और मुस्लिम वोटबैंक को केंद्र में रखकर राजनीति करती आई है। इसके इतर मृत्युंजय तिवारी पार्टी का लंबे समय से प्रमुख ब्राह्मण चेहरा रहे हैं। एक दशक से भी ज्यादा समय तक वह मीडिया और सार्वजनिक रूप से पार्टी की बात को मुखर रूप से रखते आए हैं। आरजेडी के लिए यह बड़ा झटका साबित हो सकता है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।