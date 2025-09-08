तारिक अनवर के वीडियो पर सियासी बवाल, कांग्रेस की बचकाना सफाई पर बीजेपी बोली- यही पार्टी का कल्चर

कीचड़ देख सांसद तारिक अनवर एक बाढ़ पीड़ित व्यक्ति की पीठ पर सवार हो गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर सियासी बवाल मच गया है। कांग्रेस अपने नेता के बचाव में उतर गई है तो बीजेपी ने हमला तेज कर दिया है।

कांग्रेस सांसद तारिक अनवर के एक वीडियो पर बिहार में सियासी बवाल मच गया है जिसमें वे एक बाढ़ पीड़ित जनता की पीठ पर सवार होकर उनके दर्द का जायजा लेते दिख रहे हैं। बीजेपी ने तारिक अनवर पर करारा प्रहार किया है तो बचाव कर रही कांग्रेस पार्टी बचकाना सफाई दे रही है।

बिहार के बाढ़ ग्रस्त जिलों में गंगा नदी के जलस्तर में गिरावट होने के साथ ही कटाव तेज हो गया है। जनता की पीड़ा समझने जन प्रतिनिधि भी क्षेत्र में जा रहे हैं। रविवार को बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों से मिलने पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर कटिहार पहुंचे। रास्ते में कीचड़ देख सांसद एक बाढ़ पीड़ित व्यक्ति की पीठ पर सवार हो गए।

किसी ने इसका वीडियो बना लिया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो धुरियाही पंचायत का बताया जा रहा है। लाइव हिन्दुस्तान वीडियो की पुष्टि नहीं करता। सफाई में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने सांसद की तबीयत खराब होने का हवाला दिया है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस की खिंचाई की है। बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा है कि यही कांग्रेस पार्टी का कल्चर है।

बताया गया है कि रविवार को तारिक अनवर कटिहार के शिवनगर और सोनाखाल का जायजा लेने जब कटाव स्थल के समीप पहुंचे तो रास्ते में कीचड़ और पानी दिखा। इसके बाद स्थानीय लोगों के कंधों पर चढ़कर सांसद तारिक अनवर ने कटाव क्षेत्र का जायजा लिया। कंधा पर बैठ कर कटाव क्षेत्र का जायजा लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि सांसद एक व्यक्ति के कंधे पर बैठे हुए हैं। व्यक्ति सांसद को पहले कीचड़ और फिर पानी से भरा रास्ते से होकर जा रहे हैं। पीछे से कुछ लोग और सांसद के गार्ड भी चल रहे हैं साथ ही कुछ लोग सांसद को पकड़े हुए हैं। ताकि सांसद नीचे नहीं गिर जाएं।