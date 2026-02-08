Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsMP Pappu Yadav shifted from PMCH prisoner ward to Beur Jail bail hearing on Monday in Patna Court
कैदी वार्ड से बेऊर जेल शिफ्ट हुए सांसद पप्पू यादव, पटना कोर्ट में जमानत पर सुनवाई कल

कैदी वार्ड से बेऊर जेल शिफ्ट हुए सांसद पप्पू यादव, पटना कोर्ट में जमानत पर सुनवाई कल

संक्षेप:

31 साल पुराने मामले में गिरफ्तार पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को पटना के पीएमसीएच के कैदी वार्ड से बेऊर जेल शिफ्ट कर दिया गया है। एक दिन पहले उन्हें अदालत ने दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था।

Feb 08, 2026 06:30 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को पटना के पीएमसीएच अस्पताल के कैदी वार्ड से बेऊर जेल शिफ्ट कर दिया है। पटना पुलिस ने शुक्रवार आधी रात को उन्हें 31 साल पुराने एक मामले में गिरफ्तार किया था। शनिवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सांसद पप्पू यादव की तबीयत खराब होने के चलते उन्हें पीएमसीएच के कैदी वार्ड में भर्ती कराय गया था। बताया जा रहा है कि उनकी सेहत में सुधार होने के बाद रविवार को बेऊर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। सांसद की जमानत अर्जी पर सोमवार को पटना के एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट में सुनवाई होगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दरअसल, सांसद पप्पू यादव को पटना के मंदिरी आवास पर 6 जनवरी की आधी रात को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले मौके पर खूब हंगामा हुआ। पप्पू यादव और उनके समर्थक पुलिसकर्मियों से वारंट को लेकर बहस करने लगे। रात 11 बजे सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह वहां पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद पुलिस सांसद को गिरफ्तार कर आईजीआईएमएस लेकर गई।

रात करीब 12 बजे उन्हें आईजीआईएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। रात भर वे स्ट्रेचर पर ही रहे। 7 फरवरी की सुबह उन्हें मेडिकल जांच के लिए पीएमसीएच लाया गया। वहां उन्हें सीने में दर्द की शिकायत होने लगी तो पुलिस सुबह 11 बजे उन्हें पीएमसीएच से इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान लेकर गई। वहां चेकअप के बाद दोपहर सवा 12 बजे पप्पू यादव को एंबुलेंस में पटना सिविल कोर्ट परिसर में ले जाया गया।

ये भी पढ़ें:सांसद पप्पू यादव पर एक और केस, 20 समर्थकों पर भी FIR; पुलिस का आरोप क्या?

पप्पू यादव को कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद अदालत ने उनकी जमानत अर्जी पर सोमवार को सुनवाई तय करने का आदेश देते हुए पप्पू यादव को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सांसद की ओर से कहा गया कि उनकी तबीयत खराब है। इस पर अदालत ने पप्पू यादव का समुचित इलाज कराने के निर्देश भी दिए।

दोपहर बाद पुलिस एंबुलेंस से ही कोर्ट से उन्हें बेऊर जेल ले गई। वहां से उन्हें पीएमसीएच के कैदी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। बताया जा रहा है कि रविवार को उनकी तबीयत में सुधार आने के बाद डॉक्टरों की सलाह पर पप्पू यादव को बेऊर जेल में शिफ्ट कर दिया है। अब सोमवार को उन्हें फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां उनकी जमानत पर सुनवाई होगी।

1995 का है केस

पटना के पुनाईचक के एक मकान को 1995 में कब्जा करने के आरोप में सांसद राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव पर शास्त्रीनगर टीओपी में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में यह केस गर्दनीबाग थाने में स्थानांतरित किया गया। तब शास्त्रीनगर टीओपी गर्दनीबाग थाना के अधीन था।

ये भी पढ़ें:पप्पू यादव के मुरीद हुए शिवानंद तिवारी, सांसद की गिरफ्तारी पर उठाया सवाल

पुलिस का कहना है कि मकान मालिक विनोद बिहारी लाल का आरोप है कि उसने जिस व्यक्ति को किराए पर मकान दिया था उसने पप्पू यादव के एक करीबी को बाद में दे दिया। मकान में राजनीतिक दल का कार्यालय संचालित किया जाने लगा। इससे मकान मालिक नाराज थे और उसने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। लगभग 31 साल से यह केस एमपी- एमएलए कोर्ट में चल रहा है। पुलिस कई दिनों से वारंट लेकर घूम रही थी।

पप्पू यादव के खिलाफ लगी हैं ये धाराएं

पुनाईचक के विनोद बिहारी लाल ने 1995 में शास्त्रीनगर टीओपी में शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि उनके मकान को पहले किराया पर लिया गया। बाद में उसे दूसरे को दे दिया गया। वह पप्पू यादव से संबंधित व्यक्ति था।

ये भी पढ़ें:पप्पू यादव की जान को खतरा? गिरफ्तारी पर बोले- बदला ले रही पुलिस

आरोप है कि किराएदार से मकान खाली कराने के लिए कई बार कहा गया, पर वे तैयार नहीं हुए। उन्होंने तत्कालीन शास्त्रीनगर टीओपी (बाद में शास्त्रीनगर थाना बना) में भारतीय न्याय संहिता की धारा- 419, 420, 468, 448, 506 तथा 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इन धाराओं में पप्पू यादव समेत कई अन्य को आरोपी बनाया गया।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

और पढ़ें
Pappu Yadav Beur Jail beur jail in patna अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।