पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण में मिलावटी मैटेरियल का इस्तेमाल, बोले पप्पू यादव- यह जनता से धोखा

Nishant Nandan हिन्दुस्तान संवाददाता, पूर्णियाMon, 11 Aug 2025 08:02 AM
बिहार के पूर्णिया एयरपोर्ट निर्माण कार्य में हो रही देरी को लेकर सांसद पप्पू यादव ने निर्माण कार्य का जायजा लेने बाद कड़ी नाराज़गी जाहिर की है। उन्होंने निर्माण कार्य में इस्तेमाल हो रहे मैटेरियल में मिलावट और लापरवाही के मामलों को गंभीर बताते हुए कहा कि गुणवत्ता में किसी कीमत पर समझौता नहीं होने देंगे। इसका संज्ञान वह नागरिक उड्डयन मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री के समक्ष लेकर जाएंगे। सांसद ने सबसे ज्यादा नाराज़गी एप्रन (जहां विमान खड़ा होता है) के निर्माण में हो रही गड़बड़ी को लेकर जताई।

उन्होंने सवाल उठाया कि अगर इस लापरवाही के कारण कोई अप्रिय घटना होती है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सांसद ने कहा कि एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों में सरकारी अधिकारियों की खुली लापरवाही साफ झलक रही है। जिस गति और तरीके से काम चल रहा है, वह बेहद निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त से यहां से यात्री सेवा शुरू करने की योजना थी, लेकिन काम में पारदर्शिता की कमी और ठेकेदारों की मनमानी के कारण यह संभव नहीं हो पाया है।

पप्पू यादव ने भवन निर्माण विभाग और आरडब्ल्यूडी (सड़क निर्माण विभाग) की कार्यशैली को बेहद खराब बताते हुए कहा कि यह जनता के विश्वास के साथ धोखा है। सांसद ने यह भी कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि यह इस पूरे इलाके की आर्थिक और सामाजिक प्रगति का द्वार है। यहां से सीधी हवाई सेवाएं शुरू होने पर व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा लेकिन जिस प्रकार से काम में लापरवाही हो रही है।

