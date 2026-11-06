बिजली कटने का हिसाब सांसद, विधायक और मुखिया को फोन पर मिलेगा; सम्राट ने कर दी व्यवस्था
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को अपने आवास पर पंचायती राज पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने कहा कि एक डेडिकेटेड टीम गठित की जाए, जो हर पंचायत में बिजली कटौती का हिसाब क्षेत्र के मुखिया से लेकर विधायक और सांसद तक को फोन पर देगी।
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति का पूरा हिसाब मुखिया से लेकर विधायक और सांसदों तक को फोन पर मिलेगा। सम्राट सरकार ने इसकी व्यवस्था कर दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पंचायतों में बिजली कटौती और सप्लाई की स्थिति की जानकारी संबंधित जनप्रतिनिधियों को नियमित रूप से देने का निर्देश दिया है। सीएम ने पंचायती राज विभाग के पदाधिकारियों से इसके लिए एक डेडिकेटेड टीम गठित करने को कहा है। यह टीम मुखिया, विधायक, सांसद समेत क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधियों के मोबाइल नंबर पर जानकारी देगी कि उनके क्षेत्र की हर पंचायत में रोजाना कितने घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है और कितना पावर कट हो रहा है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को पटना में लोक सेवक आवास में पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की और कई मुद्दों पर निर्देश दिए। सीएम ने अधिकारियों को पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्य में तेजी लाने और इनके बेहतर रखरखाव एवं नियमित देखरेख की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि पंचायत सरकार भवनों का निर्माण करने वाले ठेकेदारों को ही इनके रखरखाव की जिम्मेदारी दी जाए।
सीएम ने कहा कि पंचायत सरकार भवनों के सोलराइजेशन को निर्माण के एस्टीमेट में ही शामिल करें। इस कार्य को 15वें वित्त आयोग एवं सप्तम राज्य वित्त आयोग से भी जोड़ें, ताकि इसके लिए समय पर आवश्यक धनराशि उपलब्ध हो सके और कार्य तेजी से आगे बढ़े।
सम्राट चौधरी ने जलमीनारों पर सोलर पैनल की क्षमता बढ़ाने का निर्देश देते हुए कहा कि प्रस्तावित पांच किलोवाट की जगह 20 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल का अधिष्ठापन कराये। ताकि, इस व्यवस्था का अधिकाधिक लाभ स्थानीय लोगों को मिल सके।
बैठक में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, योजना एवं विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉ. एन विजयलक्ष्मी, वित्त विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, ऊर्जा विभाग के सचिव अजय यादव, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, भवन निर्माण विभाग के सचिव प्रणव कुमार, पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार आदि उपस्थित रहे।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
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जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।