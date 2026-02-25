लव यू द मोस्ट डैडी, अशोक चौधरी के बर्थडे पर इमोशनल बेटी शांभवी ने दिखाए खास फोटो
पिता के जन्मदिन पर शांभवी चौधरी ने इमोशनल अंदाज में अशोक चौधरी को बधाई दी है। इस मौके पर उन्होंने पिता के साथ खास तस्वीरें भी शेयर किया है।
बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी का आज 25 फरवरी को जन्मदिन है। उनका जन्म शेखपुरा के बरबीघा में 25 फरवरी 1968 में हुआ था। पिता अशोक चौधरी को सांसद बिटिया शांभवी चौधरी ने बेहद खास अंदाज में इमोशनल बधाई दी है। शांभवी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि आज वह(शांभवी) जो भी हैं वह पापा की बदौलत हैं। शांभवी ने इस मौके पर कई तस्वीरें भी साझा किया है।
शांभवी चौधरी ने फेसबुक पोस्ट में लिखा है," मैं जो कुछ भी हूँ, और जो कुछ भी आगे बन पाऊँगी,उसका श्रेय आपको ही जाता है। यह सब आपके लिए है, और हमेशा आपके लिए ही रहेगा। हर बेटी के लिए यह सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है कि उसे ऐसा पिता मिले, जो समाज की नहीं, बल्कि अपनी बेटी की क्षमता पर विश्वास करे। आपने मुझ पर विश्वास किया, इसलिए मैं खुद पर विश्वास कर पाई। "
शांभवी आगे लिखती हैं, "आपका धन्यवाद, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप मेरे पिता हैं। बल्कि, इसलिए कि आप आप हैं, और उसी वजह से मैं मैं बन सकी। महादेव से प्रार्थना है कि वे आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे, स्वस्थ रखें। हर हर महादेव, लव यू द मोस्ट डैडी, हैप्पी बर्थडे।"
अशोक चौधरी वर्तमान में नीतीश कुमार की सरकार में ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री हैं। वे जदयू के कद्दावर नेता और नीतीश कुमार के खास करीबी माने जाते हैं। इससे पहले वे कांग्रेस में थे। वे कांग्रेस पार्टी में बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए गए। लेकिन, वक्त से सात पाला बदल दिया और जेडीयू में आ गए। अशोक चौधरी का परिवार राजनीति से जुड़ा है। उनके पिता महावीर चौधरी चार बार विधायक रहे और मंत्री भी रहे।
अशोक चौधरी की बेटी शांभवी 18वीं लोकसभा की सदस्य हैं। वे सुरक्षित समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र प्रतिनिधित्व करती हैं। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आरवी के टिकट पर चुनाव लड़कर 2024 में पहली बार लोकसभा पहुंचीं। शांभवी चौधरी लोकसभा में अपनी दमदार स्पीच के लिए चर्चा में रहती हैं। लोकसभा चुनाव का टिकट मिल जाने पर खुशी के पलों का एक इमोशनल वीडियो वायरल होने पर शांभवी चौधरी चुनाव जीतने से पहले ही इंटरनेट मीडिया पर काफी चर्चा में आ गईं।
शांभवी चौधरी एक प्रगतिशील महिला हैं। उन्होंने बिहार के चर्चित आईपीएस, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और पटना महावीर मंदिर के संस्थापक किशोर कुणाल के बेटे शायण कुणाल के साथ लव मैरिज किया। यह शादी काफी चर्चा में रही क्योंकि एक सवर्ण पिता के बेटे की शादी दलित परिवार की बेटी के साथ हुई।
