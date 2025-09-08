पहले पोल से टकराई फिर नहर में पलट गई, चलती कार की स्टेयरिंग जाम होने से पटना में हादसा; 3 लोग थे सवार

जानकारी के अनुसार नौबतपुर से एम्स की ओर जा रही कार का स्टेयरिंग अचानक फेल हो गयी। अनियंत्रित होकर कार पहले एक पोल से टकराई और फिर नहर में गिर गई। गाड़ी में मुजफ्फरपुर के भीखनपुर निवासी राजन कुमार, शुभम शेखर और उनके मित्र सोनू सवार थे।

पटना में जानीपुर थाना क्षेत्र के नहरपुरा के पास रविवार की दोपहर बड़ा हादसा टल गया। अचानक एक कार की स्टेयरिंग जाम हो गयी और गाड़ी अनियंत्रित होकर सोन नहर में पलट गयी। हादसे के समय कार में तीन युवक सवार थे, जिन्होंने समझदारी दिखाते हुए तुरंत दरवाजा खोल छलांग लगा दी। इससे तीनों को हल्की चोट आई पर उनकी जान बच गई।

जानकारी के अनुसार नौबतपुर से एम्स की ओर जा रही कार का स्टेयरिंग अचानक फेल हो गयी। अनियंत्रित होकर कार पहले एक पोल से टकराई और फिर नहर में गिर गई। गाड़ी में मुजफ्फरपुर के भीखनपुर निवासी राजन कुमार, शुभम शेखर और उनके मित्र सोनू सवार थे। इस दौरान स्थानीय युवक अविनाश यादव ने गाड़ी को नहर में गिरते देखा और यह सोच तुरंत कूद पड़ा कि लोग फंसे होंगे। बाद में पता चला कि तीनों यात्री सुरक्षित बाहर निकल चुके थे।