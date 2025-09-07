Hindi NewsBihar Newsmoving car caught fire at patna hajipur main road
बिहार में पटना-हाजीपुर मुख्य मार्ग पर चलती कार में लगी आग, कूूद पड़ा कार चालक
गा ब्रिज थाना क्षेत्र के तेरसिया मोड़ के पास चलती कार में अचानक आग लगने से लोग दहशत में आ गए। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और कार धूं-धूं कर जलने लगी।
Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, वैशालीSun, 7 Sep 2025 10:06 AM
बिहार के वैशाली जिले में चलती कार में अचानक आग लग गई। हाजीपुर में बीच सड़क कार में आग लगने की घटना से सभी चौंक गए। गनीमत यह रही कि कार सवार मालिक ने कार से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई है। बताया जा रहा है कि पटना-हाजीपुर मुख्य मार्ग पर यह दुर्घटना हुई। गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र के तेरसिया मोड़ के पास चलती कार में अचानक आग लगने से लोग दहशत में आ गए। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और कार धूं-धूं कर जलने लगी।
बीच सड़क कार में लगी आग का वीडियो सामने आया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि कार धूं-धूं कर जल रही है। आसपास से कुछ लोग भी गुजर रहे हैं और वो आग में लिपटी कार को देख कर हैरान भी हैं। वीडियो में नजर आ रहा है कि कार में लगी आग को बुझाने का भी प्रयास किया जा रहा है।
