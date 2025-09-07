बिहार में पटना-हाजीपुर मुख्य मार्ग पर चलती कार में लगी आग, कूूद पड़ा कार चालक

बिहार के वैशाली जिले में चलती कार में अचानक आग लग गई। हाजीपुर में बीच सड़क कार में आग लगने की घटना से सभी चौंक गए। गनीमत यह रही कि कार सवार मालिक ने कार से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई है। बताया जा रहा है कि पटना-हाजीपुर मुख्य मार्ग पर यह दुर्घटना हुई। गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र के तेरसिया मोड़ के पास चलती कार में अचानक आग लगने से लोग दहशत में आ गए। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और कार धूं-धूं कर जलने लगी।