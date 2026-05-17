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जहानाबाद में चलती कार बनी आग का गोला, बाल-बाल बचा ड्राइवर; घंटों थमी रही ट्राफिक

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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लोगों ने अपने स्तर से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन भीषण गर्मी और तेज लपटों के कारण आग पर काबू पाना संभव नहीं हो सका। कुछ ही देर में कार का अधिकांश हिस्सा जलकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

जहानाबाद में चलती कार बनी आग का गोला, बाल-बाल बचा ड्राइवर; घंटों थमी रही ट्राफिक

Burning Car: बिहार के जहानाबाद में बीच सड़क पर एक कार आग का गोला बन गई। जिले के काको-जहानाबाद मुख्य मार्ग पर कड़रुआ पुल के समीप रविवार की दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक चलती कार में अचानक धू-धूकर। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी कार जलकर तबाह हो गई। हालांकि चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। चालक ने समय रहते वाहन को सड़क किनारे रोककर कार से बाहर निकल अपनी जान बचा ली।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार जहानाबाद से एकंगरसराय की ओर जा रही थी। इसी दौरान कड़रुआ पुल के पास अचानक वाहन से धुआं निकलता दिखाई दिया। चालक ने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए तत्काल कार को सड़क किनारे खड़ा किया और बाहर निकल आया। कुछ ही क्षणों में इंजन से उठी चिंगारी ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते आग की तेज लपटें उठने लगीं, जिससे आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

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स्थानीय लोगों ने अपने स्तर से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन भीषण गर्मी और तेज लपटों के कारण आग पर काबू पाना संभव नहीं हो सका। कुछ ही देर में कार का अधिकांश हिस्सा जलकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

Burning Car
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प्राथमिक तौर पर आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अत्यधिक गर्मी के कारण वाहन के इंजन में तकनीकी खराबी उत्पन्न हुई होगी, जिसके बाद आग लगी। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि फिलहाल वाहन स्वामी के संबंध में जानकारी नहीं मिल सकी है तथा मामले की जांच की जा रही है।

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घटना के कारण कुछ देर तक काको-एकंगरसराय मुख्य मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अचानक हुई इस घटना से राहगीरों और आसपास के लोगों में कुछ देर के लिए दहशत का माहौल कायम हो गया।

(काको से सैयद ताबिश ईमाम की रिपोर्ट)

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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