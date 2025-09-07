moving bus in Bihar turned into a ball of fire passengers had a narrow escape going from Araria to Bhagalpur बिहार में चलती बस बनी आग का गोला; बाल-बाल बचे यात्री, अररिया से भागलपुर जा रही थी, Bihar Hindi News - Hindustan
बिहार में चलती बस बनी आग का गोला; बाल-बाल बचे यात्री, अररिया से भागलपुर जा रही थी

बिहार में अररिया से भागलपुर जा रही चलती बस में अचानक आग लग गई। जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। इस हादसे में यात्री बाल-बाल बच गए। हालांकि यात्रियों का सामान बस में ही छूट गया। जो जलकर राख हो गया।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, कटिहारSun, 7 Sep 2025 09:40 PM
कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र के फुलवरिया चौक के पास कुर्साकाटा (अररिया) से कुप्पा घाट (भागलपुर) जा रही बस में रविवार की शाम करीब 7.30 बजे आग लगने से एनएच 31 पर अफरा-तफरी मच गयी है। बस में सवार सभी 60 के करीब यात्री सुरक्षित है। रविवार की रात 7.30 बजे के करीब इंजन से उठी आग कुछ ही देर में पूरी तरह से पूरे बस को अपनी चपेट में ले लिया। इसमें महिला-पुरुष और बच्चे शामिल थे।

यात्री संजय कुमार सिंह ने बताया कि पहले ड्राइवर के पास बॉक्स में धुआं उठा। जब उसे खोलकर ड्राइवर और खलासी देखा तो उसे नीचे आग दिखी। उसने सभी को निकलने के लिए कहा। आनन फानन में सभी निकलकर बस से दूर हो गए। इस दौरान सभी श्रद्धालुओं का सामान बस में ही छूट गया। जो जलकर राख हो गया। फिलहाल फुलवरिया बजरंगबली मंदिर में सभी श्रद्धालु शरण लिए हुए है। आनन-फानन में सभी लोग बाहर निकल गए। कुछ लोगों का सामान बस में छूट गया जो आग की भेंट चढ़ चुका है।

