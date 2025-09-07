बिहार में चलती बस बनी आग का गोला; बाल-बाल बचे यात्री, अररिया से भागलपुर जा रही थी

कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र के फुलवरिया चौक के पास कुर्साकाटा (अररिया) से कुप्पा घाट (भागलपुर) जा रही बस में रविवार की शाम करीब 7.30 बजे आग लगने से एनएच 31 पर अफरा-तफरी मच गयी है। बस में सवार सभी 60 के करीब यात्री सुरक्षित है। रविवार की रात 7.30 बजे के करीब इंजन से उठी आग कुछ ही देर में पूरी तरह से पूरे बस को अपनी चपेट में ले लिया। इसमें महिला-पुरुष और बच्चे शामिल थे।

यात्री संजय कुमार सिंह ने बताया कि पहले ड्राइवर के पास बॉक्स में धुआं उठा। जब उसे खोलकर ड्राइवर और खलासी देखा तो उसे नीचे आग दिखी। उसने सभी को निकलने के लिए कहा। आनन फानन में सभी निकलकर बस से दूर हो गए। इस दौरान सभी श्रद्धालुओं का सामान बस में ही छूट गया। जो जलकर राख हो गया। फिलहाल फुलवरिया बजरंगबली मंदिर में सभी श्रद्धालु शरण लिए हुए है। आनन-फानन में सभी लोग बाहर निकल गए। कुछ लोगों का सामान बस में छूट गया जो आग की भेंट चढ़ चुका है।