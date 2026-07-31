बिहार में रोजगार, निवेश की नई इबारत; सीएम सम्राट चौधरी की पहल पर गया जी में बड़ी स्टील फैक्ट्री

इस्पात की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में उद्योग विभाग और महाशक्ति समूह के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये। इस कारखाने की इस्पात उत्पादन क्षमता एक से डेढ़ मिलियन टन प्रतिवर्ष होगी।

Bihar Industry: बिहार के गया जी में महाशक्ति समूह करीब छह हजार करोड़ रुपये की लागत से इस्पात का कारखाना लगायेगा। एकीकृत इस्पात की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में उद्योग विभाग और महाशक्ति समूह के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये। इस कारखाने की इस्पात उत्पादन क्षमता एक से डेढ़ मिलियन टन प्रतिवर्ष होगी। इसे निवेश, रोजगार और अर्थव्यवस्था के लिहाज से बड़ा कदम माना जा रहा है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा), उद्योग विभाग एवं निवेशक संस्थानों के समन्वित प्रयासों से यह परियोजना निर्धारित समय सीमा में आगे बढ़ेगी। इससे राज्य के औद्योगिक विकास के नए अध्याय की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे बिहार में औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन एवं निवेश को नई गति मिलेगी। साथ ही सहायक एवं लघु उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सीएम ने कहा कि बिहार सरकार राज्य में उद्योगों के अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। निवेशकों को बेहतर आधारभूत संरचना, पारदर्शी नीतियां तथा त्वरित प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे राज्य में बड़े निवेश आकर्षित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस्पात परियोजना के स्थापित होने से स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। साथ ही इससे सहायक एवं लघु उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्राप्त होगी।

करार के मौके पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, उद्योग विभाग के निदेशक मुकुल कुमार गुप्ता, अन्य पदाधिकारीगण एवं महाशक्ति समूह के अनमोल लोढ़ा और विष्णु नाथ आदि पदाधिकारी उपस्थित थे। गौर हो कि महाशक्ति ग्रुप विनिर्माण, इंजीनियरिंग और कृषि-औद्योगिक परियोजनाओं के क्षेत्र में कार्य करता है। यह कंपनी चीनी मिल के उपकरण, टेक्सटाइल और पॉलीटेक्स का निर्माण भी करती है।