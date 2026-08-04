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Motihari News: स्मैक संग कूरियर ब्वॉय धराया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
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Motihari News: घोड़ासहन-झरोखर सड़क पर डम्हार चौक के निकट संयुक्त चेकिंग के दौरान, एक युवक के पास से 3.93 ग्राम स्मैक और 5836 रुपये बरामद हुए। युवक की पहचान जितेन्द्र जयसवाल के 22 वर्षीय पुत्र श्रीराम कुमार के रूप में हुई है। युवक का बाइक भी जब्त किया गया है। झरोखर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।

Motihari News: स्मैक संग कूरियर ब्वॉय धराया

Motihari News: घोड़ासहन। घोड़ासहन-झरोखर सड़क पर डम्हार चौक के निकट वाहन झरोखर पुलिस व एसएसबी की संयुक्त वाहन चेकिंग के क्रम में एक युवक के पास से तीन पुड़िया में रखे 3.93 ग्राम स्मैक जैसा उजला मादक पदार्थ व 5836 रुपये बरामद किये गये हैं। युवक की पहचान घोड़ासहन निवासी जितेन्द्र जयसवाल के 22 वर्षीय पुत्र श्रीराम कुमार के रूप में की गयी है जो ई कामर्स कूरियर कम्पनी में डिलीवरी ब्वॉय का काम करता है। युवक के बाइक को भी जब्त कर लिया गया है। झरोखर पुलिस के द्वारा अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।

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