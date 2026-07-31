Motihari News: ‘समय पर जांच व इलाज आवश्यक’
Motihari News: मोतिहारी में 'वर्ल्ड हेड एंड नेक कैंसर डे' के अवसर पर डॉ. आशुतोष शरण ने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें रेडियोलॉजिस्ट और सर्जनों ने कैंसर के लक्षणों पर जानकारी दी। नशे की आदतों से दूर रहने और समय पर डॉक्टर से मिलने की सलाह दी गई। स्वस्थ हुए मरीजों ने भी गुटखा और सिगरेट छोड़ने की अपील की।
Motihari News: मोतिहारी। वर्ल्ड हेड एंड नेक कैंसर डे के अवसर पर बिहार आईएमए के अध्यक्ष डॉ. आशुतोष शरण ने शरण नर्सिंग होम में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।कार्यक्रम में सैकड़ों मरीजों के बीच रेडियोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ गुप्ता व लेप्रोस्कोपिक सर्जन व गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉ. निखिल शरण ने मुख और गर्दन के कैंसर पर विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान कैंसर से निजात पा चुके तीन मरीज संत कुमार, धीरज कुमार और संतोष कुमार ने भी अपना अनुभव साझा किया।डॉ. आशुतोष शरण बताया कि यह बीमारी चुपके से मुंह और गले को जकड़ लेती है। कई बार टेस्ट में रिपोर्ट नेगेटिव भी आ जाती है, इसलिए हार नहीं माननी चाहिए।
गले में गांठ, मुंह में काला या सफेद धब्बा जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। यह रोग मानसिक दबाव और अवसाद भी पैदा करता है।यह बच्चों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। बचाव का एकमात्र उपाय गुटखा, पान, सिगरेट से दूरी बनाना है।डॉ. सौरभ गुप्ता गले में किसी भी तरह की गांठ हो तो सबसे पहले टेस्ट करवाएं। इसी से पता चल जाता है कि मरीज को कैंसर है या नहीं। इसके अलावा एमआरआई ,अल्ट्रासाउंड और अन्य जांचों से इस रोग को शुरुआती स्टेज में ही पकड़ा जा सकता है।डॉ. निखिल शरण ने कहा किआजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए भी नशा लिया जा रहा है। उन्होंने सरकार से गुटखा और सिगरेट के खुले प्रचार पर कार्रवाई की मांग की ताकि लोगों को इसके भयावह परिणामों की जानकारी मिले। उन्होंने कहा कि मुंह और गले के कैंसर की पहचान और डायग्नोसिस आसान है, बशर्ते मरीज समय पर आएं। कार्यक्रम के अंत में तीनों स्वस्थ हुए मरीजों ने लोगों से गुटखा और सिगरेट छोड़ने की अपील की।
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