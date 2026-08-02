Motihari News: श्रम विभाग ने 85 हजार की राशि श्रमिकों को दिलाई
Motihari News: मोतिहारी के श्रम विभाग में जनता दरबार में 06 बकाया मजदूरी से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की गई। इसमें 03 शिकायत पत्रों का निष्पादन किया गया और 85 हजार की राशि श्रमिकों को दिलाई गई। श्रम अधीक्षक ने श्रमिकों को सलाह दी कि यदि कोई बकाया राशि नहीं मिलती है, तो वे शिकायत कर सकते हैं।
Motihari News: मोतिहारी। श्रम विभाग में शनिवार की देर शाम जनता दरबार में 06 बकाया मजदूरी से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की गयी। सुनवाई के दौरान 03 शिकायत पत्रों का निष्पादन किया गया और नियोजकों से 85 हजार की राशि श्रमिकों को दिलाई गई। श्रम अधीक्षक सत्य प्रकाश ने जिले के वैसे श्रमिकों से आग्रह किया है कि अगर किसी भी श्रमिक का बकाया राशि उनके नियोजनक द्वारा नहीं दिया जाता है तो श्रमिक अपनी शिकायत कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।