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Motihari News: श्रम विभाग ने 85 हजार की राशि श्रमिकों को दिलाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
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Motihari News: मोतिहारी के श्रम विभाग में जनता दरबार में 06 बकाया मजदूरी से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की गई। इसमें 03 शिकायत पत्रों का निष्पादन किया गया और 85 हजार की राशि श्रमिकों को दिलाई गई। श्रम अधीक्षक ने श्रमिकों को सलाह दी कि यदि कोई बकाया राशि नहीं मिलती है, तो वे शिकायत कर सकते हैं।

Motihari News: श्रम विभाग ने 85 हजार की राशि श्रमिकों को दिलाई

Motihari News: मोतिहारी। श्रम विभाग में शनिवार की देर शाम जनता दरबार में 06 बकाया मजदूरी से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की गयी। सुनवाई के दौरान 03 शिकायत पत्रों का निष्पादन किया गया और नियोजकों से 85 हजार की राशि श्रमिकों को दिलाई गई। श्रम अधीक्षक सत्य प्रकाश ने जिले के वैसे श्रमिकों से आग्रह किया है कि अगर किसी भी श्रमिक का बकाया राशि उनके नियोजनक द्वारा नहीं दिया जाता है तो श्रमिक अपनी शिकायत कर सकते हैं।

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