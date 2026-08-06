Motihari News: घर में सो रहे अधेड़ पर जंगली जानवर का हमला, दहशत
Motihari News: कुंडवा चैनपुर के गुरहनवा गांव में मंगलवार रात एक जानवर ने 55 वर्षीय नन्हक मंडल पर हमला कर दिया। मंडल बाहर बरामदे में सोए हुए थे और अचानक जानवर के हमले से घायल हो गए। गांव में भय का माहौल है, लोग अपनी सुरक्षा की चिंता कर रहे हैं। प्रशासन से जानवर को पकड़ने की मांग की गई है।
Motihari News: कुंडवा चैनपुर। कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के गुरहनवा गांव में मंगलवार रात घर में किसी जानवर ने सोये अवस्था में नन्हक मंडल(55) को हमला कर घायल कर दिया। गर्मी के कारण नन्हक मंडल अपने बरामदे में गेट खोलकर सोये हुए थे। उन्होंने बताया कि रात बारह बजे के करीब सोये अवस्था में सिर के तरफ से किसी जानवर ने हमला बोला। जानवर के हमले से वे चिल्लाने लगे। शोर सुनकर लोग दौड़े तब तक उक्त जानवर तेज गति से भाग निकला। उन्होंने बताया कि अंधेरे के कारण जानवर को ठीक से देख नहीं पाये। हमले से नन्हक मंडल के सिर, नाक व कान पर घाव हो गया।
कान के पास दांतों के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहा था। हमलावर के बाद गांव मे दहशत का माहौल है। लोग अपनी जान से लेकर मवेशियों तक की चिंता कर रहे है। मुखिया जगतारण देवी, प्रतिनिधि अशोक गुप्ता ने प्रशासन से मांग की है कि वन विभाग के अधिकारियों को भेज उस खूंखार जानवर को पकड़ा जाये। बनजरहा में विगत रविवार को दो बकरियों को जानवर ने काट खाया था। नेपाल के वन विभाग के अधिकारी उक्त जानवर को पकड़ने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। आशंका है कि जानवर वहीं से भागकर सीमापार कर गुरहनवा पहुंच गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।