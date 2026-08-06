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Motihari News: घर में सो रहे अधेड़ पर जंगली जानवर का हमला, दहशत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
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Motihari News: कुंडवा चैनपुर के गुरहनवा गांव में मंगलवार रात एक जानवर ने 55 वर्षीय नन्हक मंडल पर हमला कर दिया। मंडल बाहर बरामदे में सोए हुए थे और अचानक जानवर के हमले से घायल हो गए। गांव में भय का माहौल है, लोग अपनी सुरक्षा की चिंता कर रहे हैं। प्रशासन से जानवर को पकड़ने की मांग की गई है।

Motihari News: घर में सो रहे अधेड़ पर जंगली जानवर का हमला, दहशत

Motihari News: कुंडवा चैनपुर। कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के गुरहनवा गांव में मंगलवार रात घर में किसी जानवर ने सोये अवस्था में नन्हक मंडल(55) को हमला कर घायल कर दिया। गर्मी के कारण नन्हक मंडल अपने बरामदे में गेट खोलकर सोये हुए थे। उन्होंने बताया कि रात बारह बजे के करीब सोये अवस्था में सिर के तरफ से किसी जानवर ने हमला बोला। जानवर के हमले से वे चिल्लाने लगे। शोर सुनकर लोग दौड़े तब तक उक्त जानवर तेज गति से भाग निकला। उन्होंने बताया कि अंधेरे के कारण जानवर को ठीक से देख नहीं पाये। हमले से नन्हक मंडल के सिर, नाक व कान पर घाव हो गया।

कान के पास दांतों के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहा था। हमलावर के बाद गांव मे दहशत का माहौल है। लोग अपनी जान से लेकर मवेशियों तक की चिंता कर रहे है। मुखिया जगतारण देवी, प्रतिनिधि अशोक गुप्ता ने प्रशासन से मांग की है कि वन विभाग के अधिकारियों को भेज उस खूंखार जानवर को पकड़ा जाये। बनजरहा में विगत रविवार को दो बकरियों को जानवर ने काट खाया था। नेपाल के वन विभाग के अधिकारी उक्त जानवर को पकड़ने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। आशंका है कि जानवर वहीं से भागकर सीमापार कर गुरहनवा पहुंच गया।

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