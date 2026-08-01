Motihari News: चकिया : प्रेम-प्रसंग में पति की कराई हत्या, पत्नी समेत तीन गिरफ्तार

Motihari News: चकिया, एक संवाददाता। चकिया थाना क्षेत्र के मनी छपरा वार्ड संख्या एक में युवक राजेश चौधरी (30) की हत्या उसकी पत्नी पूजा कुमारी ने कराई। पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। शव को सड़क किनारे पाया गया, जिससे हत्या का मामला प्रकाश में आया। पुलिस ने प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की पुष्टि की है।

Motihari News: चकिया, एक संवाददाता। चकिया थाना क्षेत्र के मनी छपरा वार्ड संख्या एक में एक युवक की हत्या उसकी पत्नी ने ही करा दी। युवक के सिर पर धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या की गई। मृतक मनी छपरा गांव निवासी राजेश चौधरी (30) था। मामले में पुलिस ने युवक की पत्नी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस जानकारी हो कि ग्रामीणों ने सड़क किनारे शव देखकर सूचना परिजनों को दी। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी। इस हत्या से आक्रोशित ग्रामीण डॉग स्क्वायड से जांच की मांग करने लगे, जिसके बाद डॉग स्क्वायड व एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच जांच में जुट गई।

पत्नी की प्रेम प्रसंग का खुलासा युवक की मां के बयान पर पुलिस ने मृतक की पत्नी पूजा कुमारी को शक के आधार पर पूछताछ के लिए थाना ले गई। पत्नी के प्रेम प्रसंग में बाधक बने पति की प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की गई है। इसका खुलासा पुलिस पूछताछ में हुआ है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्यारोपी पत्नी पूजा देवी, थाना क्षेत्र के बड़ा बैशाहा निवासी सत्येंद्र सहनी (27) व रंजन सहनी (26) को गिरफ्तार किया है।

पुलिस की कार्रवाई चकिया डीएसपी संतोष कुमार ने बताया कि शनिवार की सुबह सूचना मिली थी कि उक्त स्थान पर सड़क किनारे हत्या कर शव को फेंक दिया गया है। थानाध्यक्ष धर्म प्रकाश कुमार के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंच घटना की छानबीन शुरू की। जांच में मिले साक्ष्य के आधार पर पुलिस तफ्तीश में प्रेम प्रसंग में हत्या का मामला सामने आया। मृतक की पत्नी से कड़ाई से पूछताछ में मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने छापेमारी कर घटना में शामिल सत्येंद्र सहनी व रंजन सहनी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। छापेमारी में थानाध्यक्ष के अलावे दारोगा धनंजय कुमार, दारोगा विवेक कुमार, दारोगा मौसम कुमार एवं सशस्त्र बल शामिल थे।