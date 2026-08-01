Motihari News: जनता दरबार में 9 मामलों का हुआ निष्पादन
Motihari News: पताही अंचल कार्यालय में सीओ नितेश कुमार सेठ की अध्यक्षता में शनिवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया। इसमें भूमि विवादों का निपटारा किया गया, जिसमें 12 मामलों में से 9 की सुनवाई हुई और उनका निपटारा किया गया। 11 नए आवेदन भी प्राप्त हुए।
Motihari News: पताही। पताही अंचल कार्यालय के सभागार में शनिवार को सीओ नितेश कुमार सेठ की अध्यक्षता में सप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन कर भूमि विवाद का निपटारा किया गया। जनता दरबार में सुनवाई के लिये 12 मामलों में दोनों पक्षों को नोटिस दी गयी थी। जिसमें 09 मामलों की सुनवाई हुई तथा 09 मामलों का निष्पादन हुआ। 11 नया आवेदन प्राप्त हुआ।अन्य मामलें में लोग अनुपस्थित रहे।
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