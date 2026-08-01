Motihari News: प्रेमी- प्रेमिका की ग्रामीणों ने मंदिर में कराई शादी
Motihari News: हरसिद्धि थाना क्षेत्र में प्रेमी सचिन कुमार और प्रेमिका की शादी ग्रामीणों द्वारा मंदिर में कराई गई। जब सचिन अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा, तो ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया। प्रेमी-प्रेमिका ने एक-दूसरे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई और फिर गांव के लोगों ने उन्हें शादी करने का फैसला किया।
Motihari News: हरसिद्धि। हरसिद्धि थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने प्रेमी-प्रेमिका को साथ पकड़कर तुरंत मंदिर में शादी करा दी। घटना कोटवा थाना के सवईया गांव की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, हरपुर राय पंचायत के रानीछपरा धनकी टोला निवासी शरदा महतो का पुत्र सचिन कुमार अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंच गया था। इसी दौरान ग्रामीणों ने दोनों को एक साथ देख लिया और पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि प्रेमिका कोटवा थाना क्षेत्र के सवइया गांव की रहने वाली है। ग्रामीणों ने दोनों से पूछताछ की, जिसमें प्रेमी-प्रेमिका ने एक-दूसरे के साथ जीने-मरने की कसमें खाईं और साथ रहने की इच्छा जताई।
इसके बाद गांव के लोगों ने सामाजिक पहल करते हुए दोनों की शादी कराने का निर्णय लिया। आनन-फानन में नजदीकी कोन माई मंदिर में वैदिक रीति-रिवाज के साथ दोनों का विवाह करा दिया गया।
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